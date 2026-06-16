Westerlinds förvärvar i Örnsköldsvik

Westerlinds förvärvar fastigheten Loggen 3 i Örnsköldsvik. Fastigheten omfattar 4 023 kvadratmeter uthyrningsbar yta och har ett årligt hyresvärde om ca 6,6 mkr. Överenskommet fastighetsvärde uppgår till 70,4 miljoner kronor.
Stora hyresgäster är Modo Sports Academy, Atea, Reginas Veterinärklinik och Reginas Zoo. Förvärvet är ytterligare ett steg i Westerlinds långsiktiga satsning på Norrlandskusten och stärker bolagets närvaro i en region som präglas av stark tillväxt och framtidstro.
– Örnsköldsvik är en marknad där vi redan har en stark närvaro och där vi ser goda möjligheter att fortsätta växa. Loggen 3 är en välbelägen fastighet med stabila kassaflöden och utvecklingspotential som passar väl in i vår strategi, säger Emil Westerlind, vd för Westerlinds.
Fastigheten kompletterar Westerlinds befintliga bestånd i Örnsköldsvik och bidrar till att ytterligare stärka bolagets förvaltningsplattform i regionen.
– Vi tror starkt på den utveckling som sker längs Norrlandskusten och framförallt Örnsköldsvik. Genom lokalt engagemang, aktiv förvaltning och långsiktigt ägande vill vi fortsätta bidra till attraktiva miljöer för företag och människor att verka i, säger han.
Tillträde sker den 1 juli.