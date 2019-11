Well uppges sälja bokningar utan bygglov och kommunkontakt

Well i blåsväder i Järfälla. Well Fastigheter har sålt runt 900 förhandsbokningar i bolagets omtalade projekt ”Brf 2.0” i Järfälla.

Nu uppger Mitti att Järfälla kommun inte har något samarbete med Well, att det finns inget pågående detaljplanearbete och att den hyresgäst som verkar i fastigheterna planerar för att vara kvar.

Mitti har inte nått den aktuella fastighetsägaren. Den fastigheten kontrolleras fortfarande, enligt Fastighetsvärldens källor, av en ganska känd utvecklare av ”lyxlägenheter”. Med bakom Well Fastigheters planer, som investerare, finns för övrigt Rutger Arnhult, läs mer här.

Lägenheterna säljs i vad Well Fastigheter kallar BRF 2.0, låg insats och högre månadsavgift. Större delen av banklånet ligger hos bostadsrättsföreningen.

I december 2018 berättade Fastighetsvärlden att OXN Holding, gemensamt ägt av Rutger Arnhult (via M2) och Christofer Carlsson) ägare av Well Fastigheter) avtalat om att förvärva byggrätten, cirka 300 meter från nya t-banan i Veddesta i Järfälla, läs mer här. Allt under förutsättning att de tillstånd som krävs finns på plats.

Nu uppger lokaltidningen Mitti, efter en granskning, att Järfälla kommun inte känner till några planer och att det inte pågår någon diskussion med Well Fastigheter som marknadsför projektet som ”i samarbete med Järfälla kommun”. Tidningen uppger även att det finns 900 förhandsbokningar á 20.000 kronor styck. Enligt uppgift till FV finns. det dock stora rabatter i priserna, i samband med kampanjer.

Järfälla kommun har inget pågående detaljplanearbete på tomten, inte heller på någon av de närliggande granntomterna, skriver Mitti. Fastigheten ingår dock i ett så kallat programområde, där det nuvarande industriområdet framöver ska få ett annat innehåll, bland annat bostäder.

Ingen av de kommunchefer som Mitt i talat med känner till Wells planer.

– Man kan ju tycka att de själva försätter sig i en lite knepig situation, för att det här med detaljplaneprocessen är en väldigt lagreglerad och uppstyrd process, den följer sin gilla gång, säger Malin Danielsson, planchef på Järfälla kommun.

Fastighetsvärlden kan konstatera att det ofta händer att försäljningsprocessen av bostäder kan hunnit ganska långt innan den kommunala processen hunnit i mål. Fallet som Mitti beskriver verkar dock något extremt.

Toni Chmielewski, kommunens projektchef för Barkarbystaden, bekräftar vad hans kollegor redan sagt – inget planarbete pågår på adressen där Well fastigheter säger att de ska bygga. Han har dock träffat representanter för bolaget i samband.

– Det var i samband med en annonskampanj för Urban park som vi träffade Well för att klargöra hur processen i Veddesta går till. Jag tror mötet var i början av året, januari-februari. Jag sitter och funderar på om de har kunnat missförstå oss på något sätt, säger Chmielewski till Mitti.

Men det här känner sig Christofer Carlsson inte igen sig i. Han säger till Mitti:

– Det har påbörjats ett detaljplanearbete. Jag var med på ett möte för ungefär en månad sedan, säger Carlsson som dock uppger att han inte minns namnet på den han talat med

Inte heller det företag som i dag har verksamhet på tomten känner till något om bygget. De har inte heller några planer på att flytta.

Men enligt Well fastigheters vd Christofer Carlsson kommer kunderna att kunna flytta in i sina lägenheter 2022 som planerat.