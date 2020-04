Coronakrisen är tuff för många. FV kan nu meddela att Well Fastigheter Holding AB och Well Brf 2.0 är under rekonstruktion. Bakom Well står Christofer Carlson. Bolaget har bland annat drivit de omtalade projekten ”Brf 2.0″ och har även planerat för Sveriges högsta bostadshus. Mats Gabrielsson finns med bakom bolaget och på ett hörn i ett projekt finns även Rutger Arhult.