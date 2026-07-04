Wayne’s Coffee i konkurs

Kafékedjan Wayne’s Coffee har gått i konkurs. Bakom konkursen ligger växande hyresskulder, rapporterar Di. I Sverige har varumärket 58 kaféer, från Luleå i norr till Malmö i söder.

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20 av kaféerna finns i Stockholmsområdet, varav fyra i Stockholms CBD.

Det är franchisegivaren Wayne’s Coffee Sweden AB som försatts i konkurs, vilket ägde rum 30 juni. När flera kaféer inte har kunnat betala sina hyror har franchisegivaren tagit på sig kostnader och skulder, förklarar bolagets största ägare, Henrik Mattsson, för Dagens Industri.

–Det rör sig om tre enheter som inte har kunnat hantera hyran och kostnaderna helt enkelt, säger han.

Enligt konkursförvaltaren uppgår skulderna till minst 10 miljoner kronor. Ett annat bolag kommer att driva verksamheten vidare, uppger Henrik Mattsson.

Mattsson framhåller att köpkraften gått ner samtidigt som alla kostnader gått upp i samband med inflationen.

Det första Wayne’s Coffee öppnades på Kungsgatan 14 i Stockholm den 17 december 1994. Kort därefter öppnas ett andra kafé på Götgatan. Kedjan grundades av fyra vänner. Nu finns närmare 130 kaféer i sex länder – efter att man backat ur några länder.

Fastighetsvärlden har tidigare berättat att Starbucks nästan helt lämnat Sverige och om hur Espresso House har lagt ner flera enheter.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

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