Wästbygg vill ta in 240 mkr via emission

Arctic Securities agerade rådgivare i transaktionen.

Ett antal av Wästbyggs större aktieägare, däribland M2 Holding AB och närstående bolag och Gårdarike AB, har uttryckt sitt stöd för företrädesemissionen och har förbundit sig att rösta för godkännande av styrelsens beslut på den extra bolagsstämman samt M2 Holding AB och närstående bolag har även åtagit sig att teckna delar av företrädesemissionen, uppgående till totalt cirka 84 MSEK, motsvarande cirka 35 procent av företrädesemissionen.

Därutöver har vissa styrelsemedlemmar med bolag, som representerar sammanlagt cirka 7 procent av kapitalet och cirka 15 procent av rösterna, meddelat att de har för avsikt att teckna sina respektive pro rata andelar samt rösta för godkännande av styrelsens beslut på den extra bolagsstämman. Vidare har bolaget erhållit garantiåtaganden uppgående till totalt cirka 90 MSEK, motsvarande cirka 38 procent av företrädesemissionen, vilken sammantaget omfattas av teckningsförbindelser, avsiktsförklaringar och garantiåtaganden om cirka 190 MSEK, motsvarande cirka 79 procent av företrädesemissionen.

För att säkerställa Wästbyggs likviditetsbehov fram till företrädesemissionen har genomförts har bolaget ingått avtal om brygglån om totalt 140 MSEK på marknadsmässiga villkor.