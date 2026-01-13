Wästbygg vill ta in 240 mkr via emission

Wästbygg Gruppen avser att genomföra en företrädesemission om cirka 240 miljoner kronor samt upptar brygglån.

Annons

Arctic Securities agerade rådgivare i transaktionen.

Ett antal av Wästbyggs större aktieägare, däribland M2 Holding AB och närstående bolag och Gårdarike AB, har uttryckt sitt stöd för företrädesemissionen och har förbundit sig att rösta för godkännande av styrelsens beslut på den extra bolagsstämman samt M2 Holding AB och närstående bolag har även åtagit sig att teckna delar av företrädesemissionen, uppgående till totalt cirka 84 MSEK, motsvarande cirka 35 procent av företrädesemissionen.

Därutöver har vissa styrelsemedlemmar med bolag, som representerar sammanlagt cirka 7 procent av kapitalet och cirka 15 procent av rösterna, meddelat att de har för avsikt att teckna sina respektive pro rata andelar samt rösta för godkännande av styrelsens beslut på den extra bolagsstämman. Vidare har bolaget erhållit garantiåtaganden uppgående till totalt cirka 90 MSEK, motsvarande cirka 38 procent av företrädesemissionen, vilken sammantaget omfattas av teckningsförbindelser, avsiktsförklaringar och garantiåtaganden om cirka 190 MSEK, motsvarande cirka 79 procent av företrädesemissionen.

För att säkerställa Wästbyggs likviditetsbehov fram till företrädesemissionen har genomförts har bolaget ingått avtal om brygglån om totalt 140 MSEK på marknadsmässiga villkor.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

”Vi har haft ett rekordintresse”

Den specifika utsikten och läget som värderas högst. 110 meter högt. Nästa utmaning för det nya landmärket.

Primula förvärvar för 175 mkr inom tullarna

Prisnivån motsvarar en förräntning om ca 2 procent.

Ökar till 21 procent i 3-miljardersbolaget

Vd:n till FV: ”Det är rabatt på aktien och på det sättet är det billigare för oss att investera i samma bestånd”.

Lämnat Stureplan för NK

Det välkända varumärket gör en omedveten tidsresa.

Så blir priserna för Obos höga Stadsljus

195.000 kr/kvm högst upp. Drygt en tredjedel av bostäderna släpps nu.

Hon blir ny vd på Trianon

Nuvarande vd Olof Andersson blir styrelseordförande.

Slår till och köper 300 bostäder i 08-området

”Dessa förvärv stärker ytterligare vår portfölj av energieffektiva och moderna bostadsfastigheter i Storstockholm”. FV berättar om de aktuella fastigheterna.

Köpt totalt 1.200 bostäder på kort tid

Wetterling till Nybrogatan

Utökar lokalerna vid flytten från Kungsträdgården.

Fastighet & Finans om Episurf, Catena och Fastator

Podcasten Fastighet & Finans med årets första avsnitt.

Corem i mål i NYC – men förlusten blev hela 1,4 mdr

Äventyret på Manhattan summerar hittills förluster på 1,75 miljarder kronor. En fastighet återstår att säljas.

Säljer för kvarts miljard vid Norra Bantorget

Säljaren har sedan ett tag dragits med minussiffror.

Global jätte stänger ner i Stockholm

Ett av världens kändaste varumärke lämnar city efter tio år.

Oväntad restaurangsatsning i city har stängt

Skulle öppna fyra restauranger i lokaler om 1.250 kvm.
Frantzén, Afa Fastigheter. Stureplan 8

Frantzén om satsningen vid Stureplan hos Afa Fastigheter

”Med det läget, med den uteserveringen känns det som att man inte vill bränna hela sommaren om byggarna hinner i tid”.

 Tillbaka till förstasidan