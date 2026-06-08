Wästbygg Gruppen bygger logistikanläggning för 120 mkr

Wästbygg Gruppens koncernbolag Logistic Contractor har tecknat avtal med Swedish Logistic Property om att bygga ut en befintlig logistikanläggning i Ulricehamn med 23 000 kvm – för 120 mkr.

Avtalet är villkorat av sedvanliga myndighetsbeslut, vilka beräknas vara på plats inom kort.

– Vi ser fram emot att fortsätta vårt goda samarbete med SLP. Den tillbyggnad som nu görs kommer att dubblera anläggningens nuvarande yta, och vi planerar för färdigställande under sommaren 2027, säger Patrik Mellgren, vd för Logistic Contractor.