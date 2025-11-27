Walljaeger rekryteras för att finna nya affärer
Internationell aktör rekryterar inför en expansion på den nordiska marknaden.
Internationell aktör rekryterar inför en expansion på den nordiska marknaden.
Internationell aktör rekryterar inför en expansion på den nordiska marknaden.
Nu redovisas placeringarna 14–50.
Homan Tehrani, vd Ioffice, anser att branschen, efter att ha studsat tillbaka, behöver börja växa igen.
Erbjudandet gäller endast november månad ut.
Brunswicks och Blackstones nya bolag gör sin andra investering.
Maria Svensson Wiklander om hur coworkingbranschen utvecklas i Europa och hur Sverige kan lära sig av mogna marknader i Storbritannien och Frankrike.
”Vi kommer att bygga ett fastighetsbolag där kvalitet, kundfokus och långsiktighet är ledord”.
Berör 50.000 hushåll. Branschorganisationen Fastighetsägarna kommenterar beskedet.
25 restauranger. Sverigechefen kommenterar för Fastighetsvärlden. En fastighetsägare står för var femte hyreskontrakt.
Stora livsmedelskedjor och kända lågpriskedjor är hyresgäster.
Vd Pål Ahlsén berättar.
Tioårigt hyresavtal och inflyttning våren 2026.
Patrik Åström, vd Helio, om att inte öppna anläggningar för volymens skull och om att bygga en modell där man kan betala marknadsmässig hyra.
Corem i process i hovrätten. Kostsam smäll för hyresgästen.