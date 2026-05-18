Wallin tilldelas markanvisning i Bergshamra

Solna kommun tecknar markanvisningsavtal med Wallin för nybyggnation av 15 radhus på Alnäsvägen i Bergshamra.

Solna kommun har beslutat anvisa mark på Alnäsvägen till Wallin. Målet är att bygga ett nytt bostadskvarter i Stocksundstorp, där 15 radhus nu planeras.

Projektet omfattar även utredningar om hur Alnäsvägen kan förbättras och hur allmänhetens tillgång till Stocksundet kan stärkas genom att öppna upp den befintliga banvallen.

Marken ägs i dag av Solna kommun och nyttjas delvis som tillfällig uppställningsplats för Solna båtklubb, vars båtar kommer att flyttas till en ny plats inom området för att möjliggöra projektet.

Läget beskrivs som en idyll, som har både nära till lugnet vid vattnet, samt till kollektivtrafiken som går in till staden.

– Att få skapa boenden som ligger så här vackert vid Stocksundet är verkligen en dröm. Det är ju rätt ont om småhus i Solna kommun, så att vi nu får chansen att bygga så här nära vattnet är en fantastisk möjlighet, säger Axel Löfdahl, affärsutvecklare på Wallin.