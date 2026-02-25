Wallin byggstartar Branten på Västra Kungsholmen

Under förra veckan startade Wallin byggnationen av flerfamiljshuset Branten på Västra Kungsholmen tillsammans med totalentreprenören Noccon. I slutet av sommaren beräknas det 11 våningar höga huset ha rest sig över Västra Kungsholmen med utsikt över bland annat Karlbergs slott och Karlbergssjön.

Högst upp finns fem etagelägenheter, varav tre återstår att sälja. Den största är en femma om 133 kvm som listas för 20,4 miljoner kronor, med en månadsavgift på 8 353 kronor. Det motsvarar ett kvadratmeterpris om 153 000 kronor. Det finns även en tvåa högst upp om hela 84 kvm som säljs för 11,7 miljoner, motsvarande 139 000 kr/kvm, men en avgift om 5 916 kronor.

En ”normal” trea på våning fem om 71 kvm kostar 9,0 miljoner kronor med en avgift på 5 253 kr/mån. Kvadratmeterpriset är 126 750 kronor.

– Vi har tidigare samarbetat med Noccon bland annat med projektet Bergsvåg i Norra Djurgårdsstaden och projektet Triolen i Hammarbyhöjden. Noccon har hög kompetens inom samtliga delar av processen, berättar Wallins vd Erik Wallin.

Branten kommer att resa sig 11 våningar upp och därmed erbjuda utsikt över bland annat Karlbergssjön.

– Den som passerar byggplatsen kan se att det redan hänt en hel del. Markarbeten som sprängning och schaktning är redan genomförda, och borrning för bergvärme pågår. Det kommer att gå fort här under våren, vi räknar med att stommens 11 våningar är i topp redan i slutet av sommaren, säger projektledare Philip Grönmo.

Wallins marknadschef Gustav Wallin är hittills nöjd med försäljningen:

– Att vi redan har sålt hälften av bostäderna betyder att vi har fått till rätt produkt på rätt plats.

Nyligen släppte Wallin samtliga bostäder i projektet till salu. Det finns fortfarande möjlighet att förvärva någon av de tre kvarvarande etagebostäderna i projektet som bland annat erbjuder två badrum, takfönster, invändig trappa med spaljé och dubbla balkonger med sjöutsikt.

Bostäderna är ritade av arkitektkontoret Kjellander Sjöberg, och består av en lokal och 36 bostadsrätter.

Ansvarig fastighetsmäklare är Fantastic Frank och planerad inflytt är preliminärt första halvåret 2027.