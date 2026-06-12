Wallfast får markanvisning i utvecklingsområde

Utökar i Stockholm.

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Fler Nyheter från förstasidan

Newsflash

Idag kl. 08:00

Stjärnmärket öppnar stor butik mitt Stockholm

FV avslöjar stor butiksuthyrning i bästa läge i centrala huvudstaden.

Pionjären fyller tio år

”Vi byggde något som inte fanns i Sverige.”

80-åring vill köpa skandalkåken – stoppas igen

Försäljningen av fastigheten via auktion har nu tillfälligt pausats.

880 nya bostäder i Optimus

Ska formas utifrån områdets industrikaraktär.

Hämtar värden ur det förgångna

FV Fokus Utfrågning av Olof Philipson, vd på Gatun Arkitekter.  Värdet av återbruk.  Inte vara ja-sägare.  AI i arkitekturen.

FV Quiz: USA, fastigheter och VM

Var i USA har Oscar Engelbert investerat i två fastigheter? Vilket svenskt fotbollslag sponsras av Fredrik Lundbergs bolag? Testa dina kunskaper om USA, fastigheter och VM!

Peab köper mark för 280 bostäder

Fortsätter att investera i stort utvecklingsområde.
Flygbild på Slottsstaden i Malmö

EU-krav riskerar stoppa byggen

”Vi har inte riktigt knäckt den frågan hur vi ska hantera det, så att man inte ersätter äpplen med päron”

Skanska säljer till Folksam för halv miljard

Projekt med drygt 140 lägenheter byter ägare.

Lista: Så har Folksam köpt för 50 miljarder på tio år

FV listar alla 33 affärer sedan 2015. Läs om fastigheterna och köpeskillingarna.

Kuststaden säljer allt till Episurf för 647 mkr

Beståndet består av drygt 50 000 kvm.

Han blir ny vd på Fastator

Tillträder 1 juli 2026.

Frikännande dom efter hissolyckan i Sundbyberg

Solna tingsrätt frikänner två hissmontörer och en vd som åtalats för grovt arbetsmiljöbrott efter hissolyckan 2023. Fem personer miste livet.

Åklagaren: Hissdomen kommer att överklagas

Stort konsultbolag värvar och lanserar ny satsning

”Ett viktigt steg i den satsningen och stärker vår förmåga att skapa värde”.

Vincero säljer till HSB

Byggrättsvolymen uppgår till drygt 15 000 kvm.

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