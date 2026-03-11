Wallenstam utvecklar bankpalats i Göteborg

Wallenstam utvecklar Valvet på Östra Hamngatan i Göteborg med moderna kontorslokaler och butiksytor i bottenplan, och en ny entré i valvform. Fastigheten har haft en lång historia av bankverksamheter, och Handelsbanken som tidigare ägde fastigheten har flyttat in i de två översta våningsplanen.

Wallenstam utvecklar fastigheten på Östra Hamngatan 23 – Valvet – till en modern och levande destination i hjärtat av Göteborg. Fastigheten, med en lång historia av bankverksamhet och publika miljöer, har nu fått en ny, stilfull entré i valvform. Den tidlösa gestaltningen lyfter fram byggnadens arkitektur och skapar samtidigt en mer inbjudande känsla för både hyresgäster, besökare och förbipasserande.

– Valvet förenar det bästa av två världar – ett väldigt centralt, vattennära läge med härlig utsikt över stadens rörelse och en modern, stilfull arbetsmiljö. Vi har tagit tillvara husets själ och utvecklar samtidigt en fastighet med premiumkvalitet i varje detalj, från arbetsmiljöer till ny inbjudande entré mot Brunnsparken, säger Marina Fritsche, vice vd och regionchef Göteborg, Wallenstam.

Utvecklingen av Valvet omfattar både tekniska uppgraderingar, energieffektiva installationer och noggrant utvalda material som tillsammans skapar en premiumupplevelse. Den nya ljusgården med trivsam loungeyta öppnar upp huset och skapar ljusa, välkomnande miljöer genom alla våningsplan.

Handelsbanken, som tidigare ägde fastigheten, har redan flyttat in i nyrenoverade lokaler på de två översta våningarna i fastigheten. Resterande kontorsytor om cirka 4 500 kvadratmeter fördelas på två våningar som kommer att skräddarsys efter framtida hyresgästers önskemål och behov. På entréplan finns dessutom möjlighet till nära 1 300 kvadratmeter attraktiva, flexibla butikslokaler med direkt närhet till stadens puls.

Ombyggnationen i den första etappen beräknas vara klar i slutet av sommaren 2026 därefter påbörjas lokalanpassningar.