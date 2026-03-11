Valvet. Göteborg, Wallenstam.

Wallenstam utvecklar bankpalats i Göteborg

Wallenstam utvecklar Valvet på Östra Hamngatan i Göteborg med moderna kontorslokaler och butiksytor i bottenplan, och en ny entré i valvform. Fastigheten har haft en lång historia av bankverksamheter, och Handelsbanken som tidigare ägde fastigheten har flyttat in i de två översta våningsplanen.

Annons

Wallenstam utvecklar fastigheten på Östra Hamngatan 23 – Valvet – till en modern och levande destination i hjärtat av Göteborg. Fastigheten, med en lång historia av bankverksamhet och publika miljöer, har nu fått en ny, stilfull entré i valvform. Den tidlösa gestaltningen lyfter fram byggnadens arkitektur och skapar samtidigt en mer inbjudande känsla för både hyresgäster, besökare och förbipasserande.

– Valvet förenar det bästa av två världar – ett väldigt centralt, vattennära läge med härlig utsikt över stadens rörelse och en modern, stilfull arbetsmiljö. Vi har tagit tillvara husets själ och utvecklar samtidigt en fastighet med premiumkvalitet i varje detalj, från arbetsmiljöer till ny inbjudande entré mot Brunnsparken, säger Marina Fritsche, vice vd och regionchef Göteborg, Wallenstam.

Utvecklingen av Valvet omfattar både tekniska uppgraderingar, energieffektiva installationer och noggrant utvalda material som tillsammans skapar en premiumupplevelse. Den nya ljusgården med trivsam loungeyta öppnar upp huset och skapar ljusa, välkomnande miljöer genom alla våningsplan.

Handelsbanken, som tidigare ägde fastigheten, har redan flyttat in i nyrenoverade lokaler på de två översta våningarna i fastigheten. Resterande kontorsytor om cirka 4 500 kvadratmeter fördelas på två våningar som kommer att skräddarsys efter framtida hyresgästers önskemål och behov. På entréplan finns dessutom möjlighet till nära 1 300 kvadratmeter attraktiva, flexibla butikslokaler med direkt närhet till stadens puls.

Ombyggnationen i den första etappen beräknas vara klar i slutet av sommaren 2026 därefter påbörjas lokalanpassningar.

Wallenstam. Göteborg. Valvet.

Wallenstam. Göteborg. Valvet.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Akademiska Hus miljardsatsar i norr

Bolagets största satsning hittills.

Klöverns nya vd om målet att bli ledande

Siktar mot börsen.

Experten: Kriminalvården måste öka byggtakten

”Inte särskilt många fastighetsägare som klarar den här storleken på projekt.”

Ica satsar med hjärtat – köper 140 000 kvm mark

Investerar i område som växer snabbt.

Lista: De 10 mest svåruthyrda kontoren i Stockholm

95 experter har deltagit i Fastighetsvärldens omröstning.

Nya bolaget Lagerman siktar på börsen

Vd:n berättar för FV om planerna framåt.

Niam och Obos satsar på 720 bostäder i Haninge

Två markanvisningsavtal har tecknats.

Vasakronan hyr ut 3 100 kvm kontor i Stockholm city

Tecknat två hyresavtal.

Fransk bistro stängt i Bibliotekstan

FV berättar om vem som öppnar istället.

Han blir ny vd på Klövern

Rickard Langerfors går vidare till annan tjänst inom bolaget.

Slår till med köp mitt på Skeppsbron i Gamla stan

Fastighet med hotell byter ägare.

H&M hyr 5 000 kvm kontor i centrala Stockholm

Ett av årets hittills största hyreskontrakt i centrala Stockholm har signerats.

Topplista: Största uthyrningarna av kontor 2026

Ännu ett bostadsbolag på väg att noteras

Har ett bostadsbestånd om 1 650 mkr vid noteringen
Bildmontage på Operakällarens interirö, maten och vd Oscar Durling. Foto. Samuel Unéus

Michelin-restaurang tvingas stänga i fem år

Stort projekt i centrala Stockholm medför att 5 400 kvadratmeter restaurang och nöje måste slå igen.

 Tillbaka till förstasidan