Wallenstam säljer sina vindkraftsparker

Wallenstam har signerat avtal med Locus Energy om att sälja samtliga sina vindkraftsparker, med totalt 53 vindkraftverk och en installerad effekt om 112 MW. I samband med affären görs också ett avtal om leverans av förnybar energi till Wallenstam. Bolaget är inte det första att avyttra sina gröna tillgångar i form elkraft – Intea sålde samtliga vattenkraftverk i april i år.

Wallenstam investerade i sitt första vindkraftverk 2007 och inledde därmed sin satsning på förnybar energi utifrån sitt samhällsengagemang och en ambition att bidra till den gröna omställningen. År 2013 blev Wallenstam som första noterade fastighetsbolag självförsörjande på förnybar el på månadsbasis genom egen produktion från vindkraft. När satsningen startade stod vindkraft för knappt en procent av Sveriges elproduktion. I dag uppgår andelen till cirka 25 procent.

I samband med försäljningen säkerställer Wallenstam förnybar el till sina fastigheter genom ett avtal med Locus Energy om leverans av förnybar energi.

– Det känns bra att ha bidragit till den gröna omställningen när det gäller elproduktion i Sverige. Vi började vår satsning tidigt och har varit med på en resa där mycket har hänt. Nu krävs repowering och andra investeringar för att utveckla vindkraftverken vidare, något som en större och mer specialiserad aktör som Locus Energy har bättre förutsättningar att göra. Tajmingen känns rätt. För mig är det samtidigt viktigt att vi även framåt kan säkra tillgången till förnybar energi för våra fastigheter, säger Hans Wallenstam, vd.

Försäljningen sker genom bolag, där vindkraftverken har ett värde om 830 Mkr. Köparen Locus Energy tillträder bolaget i anslutning till att Inspektionen för strategiska produkter (ISP) gett sitt godkännande till affären.

– Tillsammans med Locus Energy går vi nu också in i ett gemensamt utvecklingsprojekt med målsättningen att, med hjälp av modern teknik, utveckla ett dynamiskt verktyg för framtagande av elprisavtal för fastighetsmarknaden. Ambitionen är att skapa en lösning som fungerar även för fastighetsbolag med andra och mer varierande förbrukningsprofiler än de som traditionellt omfattas av den här typen av avtal, säger Hans Wallenstam, vd.

– Det är kul att få ta över stafettpinnen och vidareutveckla vindkraften för de framtida förutsättningarna. Med vår existerande portfölj av olika tillgångsslag ser vi fram emot att, tillsammans med Wallenstam och partners, skapa ett elprisavtal som är anpassad för fastighetsbolagen, säger Niklas Sörensen, vd på Locus Energy.

Locus Energy är långsiktig ägare och utvecklare av förnybar energi i Norden. Bolaget ägs av Artikel 9-fonden SEB Nordic Energy och investerar kapital från fonden. Portföljen består av vattenkraft, vindkraft och batterilager, där fokus ligger på att utveckla befintliga anläggningar. Plattformen Locus Energy är en del av SEB Asset Managements och Locus Infras långsiktiga samarbete för investeringar i förnybar energi och infrastruktur.

I april sålde ett annat fastighetsbolag sina vattenkraftverk. Intea sålde då tolv vattenkraftverk, huvudsakligen i elområde 3, för 68 miljoner.