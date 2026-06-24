Wallenstam köpt i Visby

Wallenstam har lite i det dolda köpt bostadsfastigheten Laboratorn 3 i Visbys medeltida stadskärna. Köpet ägde rum 2024. Tidigare bodde en familj i byggnaden. Wallenstam har byggt om den till fyra bostäder – och fick nyligen pris för restaureringen.

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Wallenstam har tilldelats Sällskapet DBW:s pris 2026 för restaureringen av fastigheten Laboratorn 3 i Visby. Utmärkelsen uppmärksammar projekt som bidrar till att bevara Visbys kulturhistoriska värden.

Laboratorn 3 är en historisk fastighet i Visbys medeltida stadskärna, med delar som har sitt ursprung från 1200-talet och senare tillägg från bland annat 1700-talet. Fastigheten har under senare år genomgått en omfattande och varsam restaurering där fokus varit att bevara dess kulturhistoriska värden samtidigt som den anpassats för dagens behov.

”Det här är ett fint kvitto på det arbete som lagts ner tillsammans med många skickliga samarbetspartners. Att restaurera i en miljö som Visbys innerstad innebär ett stort ansvar, och vi är både glada och stolta över att vårt arbete uppskattas,” säger Hans Wallenstam, vd för Wallenstam.

När Wallenstam förvärvade fastigheten var den i behov av omfattande restaurering. Arbetet har genomförts i nära samarbete med antikvariska experter och med stor respekt för byggnadens ursprung, material och uttryck. Målet har varit att låta historien leva vidare samtidigt som fastigheten får en hållbar funktion över tid.

Prisceremonin ägde rum den 22 juni i Visby där Wallenstam tog emot utmärkelsen. Fastigheten används som personallägenheter.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

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