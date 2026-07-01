Köper för en kvarts miljard på Kungsholmen

Nära Fridhemsplan och ett kvarter ifrån Norr Mälarstrand.

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Newsflash

Idag kl. 08:03

Bonava säljer till Slättö för 1,3 miljarder

Bostadsprojekt med 500 bostäder.

Norsk snabbväxare köper Combify

Förvärvet av Combify breddar beslutsplattformen som gjort flera andra förvärv de senaste två åren.

Skanska säljer för 570 mkr till Folksam

Projekt med 150 bostäder i 08-området byter ägare.

Reliwe och Bjerbo går samman och bildar Lewa

”Ska bli det självklara valet för kommuner, markägare och bostadsköpare”.

Altra i affärer för 650 mkr

Läs om de nio fastigheterna.

Castellum säljer för 5 mdr inom tull

Stor affär i Stockholm. Två kända fastigheter ingår.

Lista: Största affärerna 2026

Castellums alla senaste avyttringar summeras

Karta: Se fler transaktioner i närheten

Bilder: Ska utforma höghuset i Varvsstaden

Vinnare av arkitekttävling i Malmö.

NCC säljer i Bromma – köpare gör comeback

Utdragen försäljningsprocess. Affär för nästan 800 miljoner kronor. Fler försäljningar att vänta.

Coworkingaktör lämnar Vasagatan

Har suttit i lokalerna sedan 2016.

Offensiva Vendus köper för 470 mkr – når 7 mdr

Nybyggt på en av Sveriges främsta handelsplatser.

Bankpalats i Gamla stan kan bli bostäder

Vill bygga om kontor till bostäder mitt på Skeppsbron.

Fortifikationsverket köper i Stockholmsområdet

Markområdet är på totalt 13 hektar.
Danvik center och Erik Engvall

Så vill Storsala utveckla fastigheterna

”Kan hända bra saker där över tid”.

Storsala i sin största affär – köper från Altra för 1,2 mdr

Lista: Största affärerna 2026

Myndighet hyr 4 000 kvm av Folksam

Fyller upp central fastighet.

Daniel Eks bolag hyr 700 kvm i Moodkvarteret

Bolagets mest ambitiösa satsning hittills.

 Tillbaka till förstasidan