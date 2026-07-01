Köper för en kvarts miljard på Kungsholmen
Nära Fridhemsplan och ett kvarter ifrån Norr Mälarstrand.
Nära Fridhemsplan och ett kvarter ifrån Norr Mälarstrand.
Bostadsprojekt med 500 bostäder.
Förvärvet av Combify breddar beslutsplattformen som gjort flera andra förvärv de senaste två åren.
Projekt med 150 bostäder i 08-området byter ägare.
”Ska bli det självklara valet för kommuner, markägare och bostadsköpare”.
Läs om de nio fastigheterna.
Vinnare av arkitekttävling i Malmö.
Utdragen försäljningsprocess. Affär för nästan 800 miljoner kronor. Fler försäljningar att vänta.
Har suttit i lokalerna sedan 2016.
Nybyggt på en av Sveriges främsta handelsplatser.
Vill bygga om kontor till bostäder mitt på Skeppsbron.
Markområdet är på totalt 13 hektar.
Fyller upp central fastighet.
Bolagets mest ambitiösa satsning hittills.