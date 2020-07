Wallenstam köper mark för mer nyproduktion i Österåker

Wallenstam förvärvar mark av Österåkers Golf AB och Aftén Fastigheter AB för framtida nyproduktion i Österåker kommun. Säljarna är lokala näringsidkare som länge verkat för utvecklingen av Österåkers kommun, avseende både arbetsplatser och attraktionskraft för besökare, en ambition som delas av Wallenstam. Wallenstam har varit verksamt i Österåker sedan 2018 och har i dagsläget cirka 130 lägenheter i förvaltning och drygt 300 lägenheter under produktion i kommunen.

Marken, som omfattar totalt cirka 100 000 kvm, ligger i ett centralt utvecklingsområde i anslutning till Österåker GK:s golfbana och kommunens kommande multiarena. Avsikten är en stadsutveckling i samspel med både säljarnas och kommunens visioner för befintlig och planerad sport- och fritidsverksamhet i omgivningen. Här planeras nyproduktion av bostäder och service som förstärker entrén till Åkersberga centrum och som har en karaktär som överensstämmer med pågående satsningar i området. Arbetet med detaljplanen beräknas starta under 2020, och en första byggstart bedöms då kunna ske under 2024.

– Österåker är en väldigt attraktiv kommun så när vi får tillfälle att expandera på detta sätt skapas många möjligheter, vilket vi är fantastiskt glada över, säger Hans Wallenstam, vd.

– Det är många som väljer att flytta till vår storstadsnära skärgårdskommun. Därför är vi väldigt glada att Wallenstam fortsätter att satsa på Österåker för att vara med och förverkliga Åkersbergas utveckling till en modern stad med småstadskaraktär med en mångfald av bostäder och möjligheter, säger Michaela Fletcher (M), Kommunstyrelsens ordförande i Österåker.

Avtalet tecknades 30 juni och köpet avser Hagby 1:98 samt delar av Hagby 1:5. Förvärvet sker genom bolag och det överenskomna fastighetsvärdet uppgår till cirka 240 Mkr. Fastigheten Hagby 1:98 tillträds den 1 september 2020. Delarna av fastigheten Hagby 1:5 planeras tillträdas när fastighetsbildning ägt rum.