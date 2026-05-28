Wallenstam hyr ut 4 600 kvm kontor till Mullvad VPN

Wallenstam har tecknat hyresavtal med Mullvad VPN som hyr de resterande tillgängliga kontorsytorna om 4 567 kvm i Valvet på Östra Hamngatan 23 i Göteborg. Uthyrningen innebär att samtliga kontorsytor i fastigheten, drygt 8 500 kvm kontor fördelat på fyra våningsplan, nu är uthyrda.

FV har tidigare berättat att Mullvad VPN utökat lokalytan i en annan av Wallenstams fastigheter, på Engelbrektsgatan 28. Nu blir det alltså ytterligare expansion och i en annan fastighet.

– Det är väldigt glädjande att Mullvad VPN väljer att expandera vidare tillsammans med oss och i Valvet för sin fortsatta utveckling. Vi har som hyresvärd följt deras tillväxtresa från starten och är glada över att även denna gång kunna tillgodose deras behov av nya lokalytor. Att vi nu hyrt ut samtliga kontorsytor i Valvet visar på ett starkt intresse för den här typen av centrala och kvalitativa arbetsmiljöer i bra lägen, säger Marina Fritsche, vice vd och regionchef Göteborg, Wallenstam.

Mullvad VPN är ett Göteborgsbaserat IT-bolag som sedan starten 2009 arbetar för att motverka massövervakning och censur, främst via bolagets VPN-tjänst och webbläsare. Mullvad tror på ett fritt och öppet internet, där man har rätt att söka information, uttrycka sina åsikter och kommunicera privat utan att myndigheter och techbolag avlyssnar. Bolaget är verksamt globalt och har kunder i över 150 länder.

Valvet som fastighet har en lång historia av bankverksamhet och har i samband med ombyggnationen fått en ny valvformad entré som lyfter fram både historik och skapar en mer inbjudande helhet. Utvecklingen av fastigheten har omfattat både tekniska uppgraderingar och en omsorg i materialval och gestaltning med premiumkvalitet i varje detalj, där den nya valvformade entrén och den öppna ljusgården bidrar till en modern och inbjudande helhet. Nu påbörjas lokalanpassningar inför Mullvad VPN:s inflyttning.

