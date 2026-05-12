Wallenstam hyr ut till restaurang på Makaregården

Nästa vår öppnar restaurang Dupont på Makaregården hos Wallenstam i Göteborg, och blir grannar med Ahlströms café och Hasselssons. Bakom satsningen står trion bakom atNordhem som nu etablerar sitt nya koncept i ett av Göteborgs mest levande stadsrum.

– Etableringen av Dupont är ett fint exempel på hur kvarteret Makaregatorna fortsätter att utvecklas som ett av de mysigaste och mest spännande kvarteren i Göteborg. Då det för oss har varit viktigt att hitta rätt aktör är det roligt att nu berätta om detta koncept framtaget av de lokala, engagerade och skickliga makarna i gänget bakom atNordhem. Dupont passar väl in i ett kvarter redan fyllt av goda kvaliteter, fint hantverk och ett levande stadsliv. Med en uteservering på den skyddade Makaregården blir restaurangen också en naturlig del av kvarterets härliga puls, säger Anders Forsling, kundchef kommersiellt för Wallenstam i Göteborg.

– Vi vill skapa en restaurang som känns självklar i staden. En plats man kan slinka in på oavsett tid på dagen. God mat, bra viner och ett varmt värdskap är kärnan för oss. Restaurangen ska fungera lika självklart för affärsgästen som för det privata sällskapet, för lunch som för sena middagar, säger Wilma Wilms, en av Duponts delägare.

Lokalens stora fönster mot Södra Hamngatan och vattnet, ger ett generöst ljusinsläpp och nära kontakt med stadsrummet. Innergården vid Makaregården planeras att användas året runt och inredningen tar sikte på ett tidlöst, klassiskt uttryck som samspelar med de äldre husen i kvarteret.

Trion bakom Dupont, Wilma Wilms, Charlie Bergmann och William Stübner har en gedigen meritlista från restaurangvärlden och ser fram emot att nästa vår erbjuda en meny som tar avstamp i det klassiska brasseriet och bistron – rustikt, generöst och med tydliga rötter i Europa, men alltid med finess.

– Fokus ligger på rena smaker, omtanke om råvaran och ett hantverksmässigt kök tillsammans med god dryck som är en bärande del av helheten, säger Wilma Wilms.

Kvarteret Makaregatorna som område omfattar fyra brokiga kvarter mellan Hamngatorna i hjärtat av Göteborg, ett område som bjuder på livliga huvudstråk, charmiga tvärgator och oväntade innergårdar.

