Wallenstam fyller på med mode och träning

Wallenstam hyr ut tre hyresgäster på attraktiva adresser i Göteborgs innerstad. Sail Racing flyttar in på Östra Hamngatan 45, Sneaky Steve på Vallgatan 25 och på Kungsgatan 20 öppnar gymmet STC.

På Östra Hamngatan 45 möts mode och funktion när Sail Racing till sommaren nästa år öppnar en butik i ett av Göteborgs mest attraktiva lägen.

– Göteborg är en självklar plats för oss, med sin starka koppling till havet och segling. Vi ser fram emot att möta våra kunder och skapa en butik som speglar vår kärlek till sporten och strävan efter kvalitet och innovation, säger Emelie Sennewald, head of retail på Sail Racing.

Det svenska skovarumärket Sneaky Steve, med rötter i Göteborg och fokus på hållbart hantverk, etablerar sig i början av nästa år i Kvarteret Victoria på Vallgatan 25.

– Det fina butiksläget på Vallgatan ger oss rätt förutsättningar att utveckla vår butik och möta kunder i en miljö som präglas av mode och kreativitet. Vi ser fram emot att öppna den 20 februari och erbjuda en inspirerande plats för alla som älskar skor – en välkomnande miljö där man gärna stannar en stund och låter sig inspireras, säger Kristian Torsson, sales director på Sneaky Steve.

På Kungsgatan 20 etablerar STC, Scandinavian Training Center, ett nytt gym och förstärker därmed utbudet av hälsa och träning mitt i city. Gymmet kommer öppna efter sommaren 2026.

– Vi vill inspirera fler göteborgare till rörelse och välmående i en miljö som är både tillgänglig och energigivande. Vår ambition är att skapa en träningsupplevelse som ger motivation och glädje varje gång man kliver in genom dörren, säger Anders Carlbark, vd på STC.

– Området inom vallgraven erbjuder en unik atmosfär med shopping, restauranger och kultur i nära samspel. Vi ser en stabil efterfrågan på centrala butikslägen och är glada över att med nya fina etableringar bidra till en levande och dynamisk innerstad, säger Marina Fritsche, vice vd och regionchef Göteborg på Wallenstam.