Wallenberg och Hallengren om onödiga hinder

Följderna av investeringen på 80 miljarder kronor. Svenska flaskhalsar och en ny modell för intäkter.
Lediga jobb
Fler Nyheter från förstasidan
NewsflashIgår kl. 15:39
Bekräftat: Ericsson i avtal med Castellum
24 000 kvm i Hagastaden. FV:s avslöjande bekräftat.
Slår till med spännande förvärv i Kista
Nästan 10 000 kvm lokaler nära Kista galleria och granne med Ericssons klenodbyggnad.
Alma köper mitt i Köpenhamn
Tredje investeringen inom high street-segmentet.
Förvärvar Barneviks tidigare fastighet
FV berättar om köparen och priset. Affär i centrala Stockholm.
Ericsson svarar om framtiden i Kista
”Om vi ser behov framöver för lokaler på andra platser än i Kista, kommer vi att ta dem i beaktande”.
Storebrand köper hela 999 lägenheter
Över 54 100 kvm uthyrningsbar yta.
Strawberry investerar över 400 miljoner i Stockholm
Stordalen: ”Vi ska fortsätta utmana, utveckla och skapa upplevelser i världsklass”.
Castellum hyr ut 24 000 kvm – FV pekar ut Ericsson
Hemlig hyresgäst i Hagastaden – Fastighetsvärlden pekar ut potentiell hyresgäst. Avtal för hel projektfastighet.
Platzer kan få bygga hela 60 000 kvm centralt
Komplex plats, invid Nordstan mitt i Göteborg. Planeras för spårvagn rakt igenom huset.
JM köper för 1,1 miljard i Norge
Omfattar 1 300 byggrätter och 300 bostäder i projekt.
Vasakronan förlänger 19 000 kvm med Ericsson i Kista
Oklart vad som händer kring jätteförhyrningen i stort. Övriga avtal med Vasakronan uppges ”löpa på som vanligt”.
Regeringen nobbar förslagen kring turismen i Sverige
”Vi strävar efter att åstadkomma det motsatta.”
Starkt uppåt i försäljning för Besqab
Fortsatt allt starkare siffror från bostadsutvecklaren.
Så planerar frigjort Svefa att dubbla omsättningen
FV Fokus. Intervju med Gustav Källén om det offensiva målet. ✓ Fördelarna med nya ägarbilden och börsnotering ✓ Segmenten som går bäst ✓ Tipsen för en ”dålig” fastighet ✓ Konkurrenters röda siffror ✓ Tillväxt och uppköp.