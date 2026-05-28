Walborg Cowork hyr 1 000 kvm av Bygg-Göta

Walborg Cowork, med vd Jens Østgaard, har tecknat avtal med Bygg-Göta. Walborg ska i Bygg-Götas lokaler erbjuda flexibla kontorslösningar på en yta om cirka 1 000 kvm i Pagodenområdet vid Gullbergs kaj med start den 1 november 2026.

Walborg Cowork

Ett privatägt coworkingbolag med verksamhet på 3000 kvm fördelade över tre kontorsfastigheter i Göteborg. Sedan starten 2021 har fokus legat på hög servicenivå, starkt nätverk och noggrant kurerade hyresgäster som passar väl ihop. Återbruk, jämställdhet och ett stort intresse för entreprenörskap, kultur och innovation präglar också verksamhetens profil.

Walborg Cowork bedriver sedan tidigare coworking på centrala adresser som Magasinsgatan och Ekelundsgatan, och mottog i april utmärkelsen “Årets coworking space utanför Stockholm” under Coworking Awards 2025.

– Med bevarad industri-charm och toppmodernt innehåll erbjuder kvarteret runt Kämpegatan exakt det som efterfrågas av både större och mindre hyresgäster idag. För att människor skall trivas och prestera optimalt på kontoret måste ytorna rimma både praktiskt, socialt, estetiskt och etiskt, menar vi. Det kräver satsningar både på planlösningar, service och tillvalstjänster som täcker in mycket mer än bara skrivbord och kaffe. Tillsammans med Bygg-Göta kan vi nu erbjuda en drömarbetsplats vid vattnet, där hänsyn tagits till både långsiktighet och flexibilitet,” säger Jens Østgaard, VD på Walborg Cowork.

– Samarbetet med Walborg är ett tydligt exempel på hur vi på Bygg-Göta vill utveckla våra fastigheter utifrån dagens och morgondagens behov. Kombinationen av flexibilitet, service och attraktiva miljöer gör detta till ett starkt tillskott i Pagodenområdet, säger Linda Neidert, vice VD på Bygg-Göta.

Förutom Walborgs signaturprodukt Private Offices (5 -15 pers) så erbjuder den stora takvåningen på våning 4/4 också större, välutrustade konferensrum, isolerade telefonbås och flexibla skrivbordsplatser i öppet landskap.

Med kajpromenader, träningsmöjligheter, parkeringshus samt omedelbar närhet till centralstationen skapas naturliga förutsättningar för både återhämtning, ett aktivt arbetsliv och ett hållbart resande.

