Wåhlin
Fastigheterna Lövdungen 3 och 4 är belägna på Backvägen i Solna.

Wåhlin köper i Solna och Spånga

Wåhlin Fastigheter har förvärvat tre fastigheter från GFO Fastighets AB, två belägna i Råsunda i Solna och en i Spånga centrum med totalt 87 lägenheter. Total uthyrbar yta är cirka 6 700 kvm.

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Affären har genomförts med Catella som säljrådgivare.

De två fastigheterna, Lövdungen 3 och 4 är belägna i det attraktiva området Råsunda i Solna och uppfördes under första delen av 1950-talet. Fastigheterna omfattar 67 bostadslägenheter samt två kommersiella lokaler. Lägenheterna varierar i storlek från ett rum med kokskåp till fem rum och kök. Den totala uthyrbara arean uppgår till cirka 4 169 kvm.

Den tredje fastigheten Faste 7, är belägen i Spånga centrum och uppfördes 1961. Fastigheten består av ett punkthus med tillhörande lågdel och omfattar 20 bostadslägenheter i storlekar från två till sju rum och kök samt åtta kommersiella lokaler. Den totala uthyrbara arean uppgår till cirka 2 524 kvm.

– De här fastigheterna passar mycket väl in i vår befintliga fastighetsportfölj och i de områden där vi redan är verksamma. Vi ser fram emot att långsiktigt förvalta och utveckla dem vidare, säger Mikael Röjdemark, vd för Wåhlin Fastigheter.

Förvärvet stärker Wåhlin Fastigheters närvaro i områden där bolaget redan är verksamt och är ett led i bolagets långsiktiga strategi att utveckla och förvalta attraktiva bostadsmiljöer. Wåhlin Fastigheter är ett av Stockholms större privatägda fastighetsföretag. Beståndet omfattar 91 fastigheter med cirka 3 900 lägenheter och 200 lokaler.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

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