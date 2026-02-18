Wadsten till Helix alpha

Investment managementföretaget Helix alpha, har knutit Mikael Wadsten till sig för att expandera sin paneuropeiska plattform för fastigheter inom life science på den nordiska marknaden.

Helix alpha har sin bas i Hamburg och är nischade på investeringar reala tillgångar inom life science via olika fonder och andra investeringsalternativ.

Nu satsar man på att utöka verksamheten genom att knyta till sig representanter i regionrepresentanter i Frankrike, Spanien och Norden.

På den nordiska marknaden är det Mikael Wadsten som ska representera företaget.

Wadsten drev tidigare Realplay och innan dessa var han under lång tid regional manager för RICS i Norden och Baltikum.