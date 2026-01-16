Wachtmeister Galleria utökar utbudet

Heimstaden är en av landets största ägare av bostadsfastigheter. Men det finns även lite udda tillgångar i beståndet som exempelvis Wachtmeister Galleria i Karlskrona. Nu gör Heimstaden två uthyrningar där.

Wachtmeister Galleria är en fortsatt viktig knutpunkt för handel och service i Karlskrona. Heimstaden lägger stor vikt vid att skapa en shoppingupplevelse som tilltalar många. Lekextra och Partaj breddar gallerians utbud och riktar sig bland annat till en viktig målgrupp – barnfamiljer.

Lekextra och Partaj kompletterar varandra väl. Partaj fokuserar på ballonger, dukning, dekoration och maskerad. Lekextra på brett utbud av traditionella leksaker. Att de delar lokal skapar en sömlös shoppingupplevelse för fest och kalas.

– Vi är glada att välkomna Lekextra och Partaj till oss. De kompletterar Wachtmeister Galleria och stödjer vår vision. Vi är måna om att skapa en attraktiv shoppingsupplevelse och ett brett utbud är viktigt för oss, säger Michaela Johansson, Centrumledare Wachtmeister Galleria.