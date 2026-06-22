W-Invest stärker med Friskis&Svettis i Vällingby

W-Invest Fastigheter meddelar att bolaget har tecknat ett hyresavtal med Friskis&Svettis Stockholm i fastigheten Kartriterskan 2 i Vällingby.

Etableringen innebär en omfattande anpassning av fastigheten där tidigare lokaler för bilhandel och verkstad utvecklas till ett modernt gym om cirka 2 200 kvadratmeter.

– Att en så stark aktör väljer att etablera en av sina största anläggningar i vår fastighet är ett kvitto på fastighetens kvaliteter och områdets attraktionskraft. Vi ser fram emot att tillsammans skapa en modern och långsiktig mötesplats för träning och hälsa i Vällingby, säger Carl Willerman, Affärsutvecklingschef på W-Invest Fastigheter.

Anläggningen kommer att bli en av Friskis&Svettis Stockholms största anläggningar i regionen.

Planerat tillträde för Friskis&Svettis Stockholm är våren 2027.