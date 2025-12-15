W-Invest hyr ut till Saferoad Traffic

W-Invest Fastigheter AB har tecknat ett långsiktigt hyresavtal med Saferoad Traffic AB för lokaler i bolagets fastighet Kv Konstruktören 2 på Södra vägen 6, Örebro.

– Vi ser verkligen fram emot nästa steg i Örebro och att få välkomna våra kunder och medarbetare till våra nya fina lokaler säger Jörn Jönsson, VD på Saferoad Traffic AB.

Som en del av projektet genomför W-Invest omfattande hyresgästanpassningar i produktionslokalen och river den befintliga kontorsdelen för att uppföra en helt ny, större kontorsbyggnad i direkt anslutning till produktionen. Totala förhyrda ytor efter ombyggnation är 2.457 kvm.

– I och med flytten får vi modernare och mer effektivare produktionsytor, förbättrad arbetsmiljö samt när kontoret står klart, fler mötesytor och tätare samarbete nära depån, säger Mikael Hernström, affärsområdeschef Vägservice på Saferoad Traffic AB i Örebro.

– Vi på W-Invest Fastigheter AB är glada över att få anpassa och bygga om produktionslokaler samt uppföra ett nytt kontor åt Saferoad Traffic AB. Vi uppskattar det förtroende Saferoad visar oss i samband med deras flytt inom Aspholmen i Örebro, säger Rasmus Lundin, Finanschef på W-Invest Fastigheter AB.

