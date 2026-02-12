W‑Invest bygger 1 000 kvm nytt åt MC‑Service

W‑Invest Fastigheter har fått förtroendet att ometablera Örebro MC‑Service genom att uppföra deras nya butik och verkstad i Boglundsängen.

På fastigheten Protonen 7, belägen på Hedgatan 40, utvecklar W-Invest nu en 946 kvm hyresgästanpassad byggnad skräddarsydd för MC‑Service verksamhet och framtida utveckling.

– Vi är stolta över att få vara med på deras fortsatta resa där de med nya, moderna och funktionella lokaler i ett handelsområde som Boglundsängen får de bästa förutsättningarna att växa, säger Rasmus Lundin vid W-Invest.

Byggstart sker under våren och inflyttning är planerad till Q4 2026.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

