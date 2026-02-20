von Schéele: ”Transaktionerna visar vår förmåga”

Lediga jobb
Cushman & Wakefield värvar – satsar i nytt område
Rekryterar från DNB Carnegie.
Ser värdepotentialen i undanträngt segment
FV Fokus FV frågar ut Henrik Jussi-Pekka vd på Möller & Partners och styrelseledamot i Urbanea. ✓ Om potentialen i stadsnära industrifastigheter. ✓ Vikten av att välja objekt med omsorg. ✓ Det tuffare marknadsläget inom segmentet
FV Quiz: Heta och okända – vad kan du om logistikbranschen?
Vad hette Logistea ursprungligen? Var finns Elgigantens centrallager? Testa dina logistikkunskaper!
Castellums dolda utmaning – skriver ner för halv miljard
Vakansgraden i området är 23 procent. Värdet ner 15 procent. Totalt 130 000 kvm. Pål Ahlsén berättar för FV om utmaningarna.
Demografi förändrar spelplanen
Adam Tyrcha om demografins skifte – och varför fastighetsinvesterare inte längre kan gömma sig bakom nationell medvind.
Ny vd för Storsala – siktar på börsen
Planerar att expandera fastighetsportföljen kraftigt.
Spaden i jorden för resecentrum i Västerås
Stort projekt dras igång efter väldigt lång planering.
Ikano Bostad i ytterligare förvärv i Göteborg
Har sedan 2022 byggt upp ett bestånd om 1 000 lägenheter i regionen.
Vakanserna kan ha toppat – men deppigt för sex områden
Topphyra på 12 000 kr/kvm och medelhyra på 8 200 kr/kvm.
Vasakronan säljer i Göteborg
Välkänd fastighet byter ägare.
Lista: Så har Folksam köpt för 40 miljarder på tio år
FV listar alla 31 affärer sedan 2015. Läs om fastigheterna och köpeskillingarna.
FI bötfäller SBB med 80 mkr – ”Ser allvarligt på”
Får sanktionsavgift på 80 miljoner. ”De fel vi har konstaterat innebär en bild av en starkare finansiell ställning än vad som faktiskt var fallet.”
JLL vinner uppdrag åt Bonnier för 32 000 kvm
Dubbla uppdrag för kontorslokaler inom tullarna i Stockholm.