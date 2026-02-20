von Schéele: ”Transaktionerna visar vår förmåga”

Idag kl. 07:34

AP7 köper för 5,6 mdr från Castellum

Nio fastigheter ingår. Gör investering i nytt segment och skapar nytt bolag. Målet är att nå 25 miljarder inom fem år.

Newsflash

Idag kl. 07:30

Ännu en affär: Duo köper 120 000 kvm från Logicenters

Fem högkvalitativa logistikfastigheter ingår i affär för miljarder. Tredje storköpet i Sverige. Nått bestånd om 5 miljarder kronor.

Newsflash

Igår kl. 17:02

Klart: Urban Partners säljer för 8,8 mdr till Catena

FV:s uppgifter om storaffären bekräftas. Totalt 612 000 kvm lokaler. Läs om alla fastigheter.

von Schéele: ”Transaktionerna visar vår förmåga”

Cushman & Wakefield värvar – satsar i nytt område

Rekryterar från DNB Carnegie.

Ser värdepotentialen i undanträngt segment

FV Fokus FV frågar ut Henrik Jussi-Pekka vd på Möller & Partners och styrelseledamot i Urbanea.  Om potentialen i stadsnära industrifastigheter.  Vikten av att välja objekt med omsorg.  Det tuffare marknadsläget inom segmentet
FV Quiz

FV Quiz: Heta och okända – vad kan du om logistikbranschen?

Vad hette Logistea ursprungligen? Var finns Elgigantens centrallager? Testa dina logistikkunskaper!

Castellums dolda utmaning – skriver ner för halv miljard

Vakansgraden i området är 23 procent. Värdet ner 15 procent. Totalt 130 000 kvm. Pål Ahlsén berättar för FV om utmaningarna.
Krönika

Demografi förändrar spelplanen

Adam Tyrcha om demografins skifte – och varför fastighetsinvesterare inte längre kan gömma sig bakom nationell medvind.

Ny vd för Storsala – siktar på börsen

Planerar att expandera fastighetsportföljen kraftigt.

Spaden i jorden för resecentrum i Västerås

Stort projekt dras igång efter väldigt lång planering.

Ikano Bostad i ytterligare förvärv i Göteborg

Har sedan 2022 byggt upp ett bestånd om 1 000 lägenheter i regionen.

Investmentbank hyr 1 800 kvm i Mood-kvarteret

Hyr två våningsplan högt upp i fastigheten.

Vakanserna kan ha toppat – men deppigt för sex områden

Topphyra på 12 000 kr/kvm och medelhyra på 8 200 kr/kvm.

Vasakronan säljer i Göteborg

Välkänd fastighet byter ägare.

FV listar alla 31 affärer sedan 2015. Läs om fastigheterna och köpeskillingarna.

FI bötfäller SBB med 80 mkr – ”Ser allvarligt på”

Får sanktionsavgift på 80 miljoner. ”De fel vi har konstaterat innebär en bild av en starkare finansiell ställning än vad som faktiskt var fallet.”

JLL vinner uppdrag åt Bonnier för 32 000 kvm

Dubbla uppdrag för kontorslokaler inom tullarna i Stockholm.

