Volvo satsar stort i Eskilstuna

Volvo Construction Equipment väljer Eskilstuna som etableringsort inför sin kommande byggnation av en ny grävmaskinsfabrik. Det är en investeringskostnad på cirka 700 miljoner. Anläggningen planeras till 30.000 kvm med en produktionskapacitet på 3.500 maskiner.

Investeringen i Eskilstuna är en del av Volvos CE:s ambitioner att stärka sin position inom grävmaskinssegmentet och det växande kundbehovet som finns i Europa. Den tänkta produktionen i Eskilstuna kommer bidra till fler lokala arbetstillfällen, kompetensutveckling till staden och en fortsatt utveckling av Eskilstuna som industrinav.

– Jag vet att valet av Eskilstuna som etableringsort har varit i tuff konkurrens med andra kommuner och det känns otroligt roligt att Volvo CE väljer att bygga sin nästa anläggning här och investera i Eskilstuna. Vi har ännu en gång visat att vi är att räkna med som etableringsort. Volvo CE är Eskilstunas största privata arbetsgivare och en viktig aktör för vårt nutida och framtida näringsliv. Vi delar varandras historia men även en stark framtid tillsammans, säger Marie Svensson (S), kommunstyrelsens ordförande.

1832 startade Munktell sin mekaniska verkstad i Eskilstuna, för 50 år sedan öppnade Volvo CE i Brunnsta, för två år sedan valde företaget att flytta sitt huvudkontor hit och nu väljs Eskilstuna som etableringsort för den nya grävmaskinsfabriken. Att valet blev just Eskilstuna, i hård konkurrens med andra, handlar delvis om marktillgänglighet, logistikförbindelser och kompetens på platsen.

– När företag som Volvo CE väljer att investera i Eskilstuna så påverkar det våra övriga små och medelstora företag, oavsett bransch. Vi vet sen tidigare att fordonsindustrins jobbmultiplikator är fem vilket innebär att för varje anställd i industrin skapas ytterligare fem arbetstillfällen. Det här är en otroligt viktig investering och komponent i Eskilstunas näringsliv. Jag känner mig väldigt stolt och glad idag, säger Niklas Edmark, näringslivsdirektör Eskilstuna kommun.

Beslutet att etablera den nya grävmaskinsfabriken i Eskilstuna är villkorat av godkännande av relevanta miljö- och bygglovstillstånd från myndigheter. Markarbetet beräknas påbörjas under första halvåret 2026 med produktionsstart inom två år från projektstart.