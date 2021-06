Västerås stad och fastighetsägare skriver avtal

Kungsleden, Klövern, Castellum och Imperia Fastigheter tecknar ett samverkansavtal med Västerås Stad för att rädda det döende centrumet. Det fördjupade samarbetet profileras under namnet Vision City och samordnas av Archus.

Under FV:s seminarium Mälarmarknaden i början av juni sa Staffan Jansson, kommunstyrelsens ordförande i Västerås, att innerstadscentrumet har drabbats hårt av både e-handel och pandemi – och att man därför ska sjösätta ett projekt på mångmiljardnivå.

Det fördjupande samarbete presenterades officiellt under tisdagen, via en pressträff i Västerås stadshus, under namnet Vision City.

Ett samverkansavtal ska tas fram mellan staden och de större fastighetsägarna i city: Kungsleden, Klövern, Castellum och Imperia Fastigheter.

Avtalet ska ha stark förankring hos alla lokala fastighetsägare i city och i dialog med Citysamverkan och genom samordning av Archus.

Enligt kommunen ska det leda till konkreta åtgärder i en gemensam målbild. Där stadsdelsutvecklingen förenar aktiveringar, aktiv förvaltning, fastighetsutveckling och modern samhällsplanering

– Västerås som region utvecklas starkt och vi har många satsningar som för Västerås framåt. Det är nu dags att det även får avspeglas i Västerås innerstad och det är glädjande att se att initiativet tas tillsammans med privata fastighetsägare, kommenterar stadsdirektör Helene Öhrling, i ett pressmeddelande från Archus.

Karl Ternemo affärsområdeschef på Castellum och ordförande i föreningen Fastighetsägarna i Västerås City:

– Vi fastighetsägare har under flera år samverkat och nu är det dags att ta det till nästa nivå. Genom att arbeta fram en konkret gemensam handlingsplan och målbild, där vi samordnar insatserna och prioriterar investeringarna.

Staden och fastighetsägarna har redan många planer och konkreta projekt på gång, men en fördjupad samverkan och en gemensam utvecklingsinriktning avseende stadsmiljön, dess byggnader och allmänna platser måste till, skriver staden i ett pressmeddelande.

Via gemensamma prioriteringar möjliggörs ett större grepp och bättre resultat än det som är möjligt var och en för sig, menar man

– Vårt arbete ska leda fram till ett nytt city med bättre dynamik och utvecklade miljöer. Att knyta ihop city för alla. För handel, nöjen, mat, kontor, boende, promenader och lek, säger Carl Arnö, stadsbyggnadsdirektör i Västerås stad.