Vincero säljer byggrätter i Örnsberg till HSB

Vincero Fastigheter säljer kontor- och lagerfastigheter i Örnsberg som är under omvandling till en levande stadsmiljö med bostäder och verksamheter. Köpare är HSB Bostad som planerar för 180 bostäder. Därmed håller det före detta industriområdet på att försvinna.

Tango har agerat rådgivare i transaktionen och Born har agerat legal rådgivare åt Vincero Fastigheter.

– Med denna transaktion renodlar vi vår portfölj mot främst nyproduktion av hyresrätter till starka lägen i Stockholmsregionen med närhet till spårtrafik och service, säger Andreas Rutili

Fastigheterna innefattar ca 5 700 kvm kontor- och lagerfastigheter belägna i Örnsbergs industriområde, i södra Stockholm, som står inför en omvandling till en levande stadsmiljö med bostäder, förskolor och verksamheter. Läget är attraktivt intill Vinterviken och Aspudden samt närhet till både grönområden och tunnelbana.

– Det känns inspirerande att vår byggrättsportfölj växer. Örnsberg är populärt och kombinerar sjönära natur med tunnelbana en kvart från innerstaden, säger Fredrik Hjortzén, affärsutvecklingschef HSB Bostad.

Byggrätten för flerbostadshus omfattar cirka 180 bostäder och är belägen i ett redan etablerat bostadsområde i Örnsberg. Byggrättsvolymen uppgår till 15 250 kvadratmeter ljus BTA. Antagande av detaljplanen förväntas ske under hösten 2026, och vinna laga kraft under 2027.

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– Förvärvet är en del av vår strategi om att öka bolagets byggstartsvolymer. Vi ser fram emot att uppföra nya bostäder åt våra bosparande medlemmar, säger Jenny Bergendorff, vd HSB Bostad.

För ett år sedan sålde Vincero två kontorsfastigheter i Örnsberg till Klövern. Klövern planerar där för 270 bostäder.

Vincero Fastigheter AB utvecklar nya bostäder och har en byggrättsportfölj om över 3 500 bostäder. Bolaget grundades 2015.