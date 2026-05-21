Ville Ranta blir CFO för nordiska INNA Group

Nordiska fastighetsförvaltningsgruppen INNA Group, som bildades tidigare i år när Retta Group och Cobblestone Property Management slogs ihop, har rekryterat Ville Ranta till ny CFO för koncernen.

INNA Group blev ett när Retta Group, verksamt i Sverige och Finland, och Cobblestone Property Management, verksamt i Danmark, slogs ihop i februari. Koncernens mål är att bli Nordens ledande och mest kundorienterade aktör inom fastighetsförvaltning.

De har i dag fler än 800 medarbetare och en årlig omsättning på cirka 77 miljoner euro.

– Ville Ranta passar mycket väl in i vårt team, där vi vill lyckas tillsammans, driva branschförnyelse med djärvhet och bygga nordisk tillväxt på ett ansvarsfullt sätt, säger Kari Virta, koncern-vd på INNA Group.

Ville Ranta kommer närmast från rollen som CFO på Puuilo, Finlands största konsumentbutikskedja.