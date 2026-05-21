Ville Ranta blir CFO för nordiska INNA Group

Nordiska fastighetsförvaltningsgruppen INNA Group, som bildades tidigare i år när Retta Group och Cobblestone Property Management slogs ihop, har rekryterat Ville Ranta till ny CFO för koncernen.

Ville Ranta blir ny CFO för fastighetsförvaltningsgruppen INNA Group.

INNA Group blev ett när Retta Group, verksamt i Sverige och Finland, och Cobblestone Property Management, verksamt i Danmark, slogs ihop i februari. Koncernens mål är att bli Nordens ledande och mest kundorienterade aktör inom fastighetsförvaltning.

De har i dag fler än 800 medarbetare och en årlig omsättning på cirka 77 miljoner euro.

– Ville Ranta passar mycket väl in i vårt team, där vi vill lyckas tillsammans, driva branschförnyelse med djärvhet och bygga nordisk tillväxt på ett ansvarsfullt sätt, säger Kari Virta, koncern-vd på INNA Group.

Ville Ranta kommer närmast från rollen som CFO på Puuilo, Finlands största konsumentbutikskedja.

