Villa Foresta på Lidingö satsar på spa

Under våren 2026 öppnar Villa Foresta dörrarna till en ny spaupplevelse på Lidingö, Acqua di Foresta – en 900 kvadratmeter stor oas med havsutsikt.

Den nya spa-anläggningen erbjuder både inomhus- och utomhuspooler med utsikt över havet, flera typer av bastur – från ångbastu och infraröd värme till klassisk torrbastu – samt relaxytor med värmebäddar och ett saltrum.

– Med tanke på utsikten och byggnaden vi befinner oss i kommer det här att bli en helt unik spaanläggning. Vi jobbar med två teman där en del är inspirerad av kurorterna som fanns runt sekelskiftet. Den andra delen kommer att kännas mer som ett romerskt bad med tegel och källarvalv, säger Torbjörn Blomqvist, ägare av Stockholm Meeting Selection.

Fastighetsägare är Altira.

