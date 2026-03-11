Villa för miljard till salu i Cannes – prutläge

En skön nedförbacke till mässan, lite kämpigare uppåt på hemvägen. Nu finns goda möjligheter att köpa ett ståndsmässigt boende i närheten av mässan. Prislappen för villan är 120 miljoner dollar. Det har stått osålt i flera år så prutläget kan vara bra.

Många bor trångt under Mipim. Små rum med badrum som är så minimala att det ibland knappt går att vända sig.

Den som tröttnat på miserabla levnadsförhållanden under mässan kan nu se till att underlätta sin vardag inför kommande års Mipim genom att skaffa sitt eget boende, på samma sätt som Corem och SBB gjort innanför ringmuren i Visby för att göra Almedalsveckan komfortabel.

Huset i Cannes som är till salu heter Le Palais Vénitien. Fastigheten är på 2,4 hektar mark, boytan är på 3 000 kvm boyta, fördelat över nio sovrum, tolv badrum och tiotals andra rum. Det finns förstås även vinkällare, biograf, gym och en stor nattklubbslokal. Allt är stort och rymligt – perfekt efter trängseln på Palais des Festivals. Utsikten över Cannes och kustlinjen bör imponera på de flesta.

Arkitekturen är venetiansk och bysantinsk. Palatset färdigställdes 1999 och beställdes av en saudisk familj. Det var den saudisk‑fransk affärsmanen Emad Khashoggi som beställde fastigheten efter att ha specialiserat sig på fastighetsutveckling åt förmögna kunder.

På fastigheten finns terrasserade trädgårdar som inkluderar en privat sjö, tennisbana, helikopterplatta, avskilda skogspartier, en massiv fontän och två utomhuspooler.

Le Palais Vénitien listas för 120 miljoner dollar, vilket gör det till en av de dyraste fastigheterna längs den franska Rivieran som lagts ut på marknaden under de senaste åren.

Den som är spekulant bör även veta att fastigheten varit till salu sedan slutet av 2023 – så det finns nog utmärkta möjligheter att pruta. Sannolikt har den varit till salu längre än så, men då i smalare processer.
För den som vill räkna hem investeringen genom att hyra ut rum under Mipim så finns det även ett antal sovrum som säljaren avsatt för personal.

”Palatset byggdes av den nuvarande ägaren och utformades för att vara en perfekt blandning av respekt för traditionen hos Côte d’Azurs finaste historiska residens och dagens höga standarder,” säger Frédéric Barth, vd för Côte d’Azur Sotheby’s International Realty och ansvarig mäklare, till Monaco Life.

Miljardärer i Cannes bor där havet, avskildheten och prestigen möts. De håller till på kullarna ovanför staden, på lugna uddar och på privata egendomar nära Croisetten. De bor i villor som The Skye Mansion, The Allure Villa och The Vita Villa. Dessutom ankrar de sina yachter utanför Pointe Croisette och håller fester vid privata bryggor.

Från Le Palais Vénitien till Palais des Festivals är det fem kilometer med bil, alltså ungefär en kvart. För den som föredrar att gå är det drygt tre kilometer. Det är nerförsbacke på vägen dit – men rejält uppför på hemvägen. Det finns dock sannolikt gott om grannar i närheten som säkerligen kan låna ut sin pool för ett svalkande dopp eller bjuda på en Kir Royal eller iste smaksatt med färska örter.

Perfekt för mingel efter en tuff dag på Mipim.
Det finns förstås en egen biograf.
Mipims nattsuddare har tillgång till en egen nattklubb i källaren. Kan bli ett alternativ till Le Baoli.
Pool inomhus.
Något större än de krypin som SBB och Corem har i Visby.
Köket.
Ljusinsläppet är helt okej.
Stora fönster.
Lyxvillan har varit till salu länge. Inredare har anlitats för att ändra stuket.

Text Fredrik Engström engstrom@fastighetsvarlden.se

