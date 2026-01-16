Vill stoppa nya Nobel Center: ”Ser ut som Minecraft!”

Visionsbilder för nya Nobel Center vid Slussen har presenterats. Kristdemokraterna i Stockholms stadshus riktar nu skarp kritik mot förslaget och vill att det ritas om.

– Så som huset är utformat nu ser det ut som att man vill spränga in ett antal modernistiska klossar i ren Minecraft-stil mitt i en känslig stadsmiljö. Det är trevligt med ett nytt museum i Stockholm men vi vill att man ska ta ett nytt förslag som bättre harmoniserar med den omkringliggande klassiska arkitekturen på Södermalm, säger Nike Örbrink, gruppledare för Kristdemokraterna i Stockholms stadshus.

Det nya förslaget vid Slussen, liksom det tidigare på Blasieholmen, har ritats av David Chipperfield Architects.

Kristdemokraterna var bland de starkaste kritikerna mot förra Nobel Centret som föreslogs ligga på Blasieholmen. Partiet har därutöver föreslagit att det bör inrättas en arkitekturzon i Stockholm, som syftar till att nyproduktion i större utsträckning ska ta hänsyn till stadens historiska arkitektoniska värden.

– Bara för att man bygger modernt behöver man inte bygga modernistiskt. Vi vill börja läka stadsbilden och återställa de arkitektoniska värden som vi menar gick förlorade under förra sekelskiftets andra hälft. Det som nu sker omkring Slussen och förslaget till nytt Nobel Center är ett missat tillfälle att göra just det, säger Nike Örbrink.