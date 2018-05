Vill ta kontroll över dyraste byggnaden – snarast möjligt

Moderaterna vill köpa sig loss köpa loss ur avtalet kring Nya Karolinska Sjukhuset från projektbolaget SHP som kontrolleras av Skanska och brittiska Innisfree. Det handlar i så fall om att landstinget ska ta över ansvaret för drift och underhåll som annars ligger hos SHP till 2040. Det är SHP som står för finansieringen och dit landstinget ska amortera.

– Vi vill förvärva så snabbt som möjligt. Alltså under förutsättning att det blir en bra affär. Jag hoppas att vi kan börja diskutera under hösten Jag vill gärna ha kontroll över de fastigheter där landstinget är huvudhyresgäst, sade Iréne Svenonius (M), finanslandstingsråd, under Fastighetsvärldens seminarium Samhällsfastigheter på Berns under onsdagen där 200 personer satt i publiken, varav många investerare.

Kommer inte parterna överens så kommer kontrollen per automatik övergå till Stockholms läns landsting under 2040 när det nuvarande avtalet löper ut. Själva fastigheten har hela tiden ägts av Stockholms läns landsting.

Erika Ullberg (S), oppositionslandstingsråd, ogillar moderaternas förslag:

– Det innebär att Svenonius utesluter alternativet att häva det avtal som finns. Men det finns två alternativ och jag vill i dagsläget absolut inte utesluta något av dem. Det är mycket skattepengar på spel och jag vill vända på alla stenar. Men moderaterna har valt att hemlighålla den konsultrapport som visar vad en hävning av avtalet skulle medföra.

Byggkostnaden för Nya Karolinska är 14,5 miljarder kronor (ursprungligt OPS-avtal). Verksamhetsarean (BTA) för nybyggnationen är ca 330.000 kvm.

Fastighetsvärlden har tidigare berättat att Stockholms läns landsting planerar för att sälja fastigheter och byggrätter som kan beräknas vara värda 15–20 miljarder kronor. Läs mer om de aktuella fastigheterna här.