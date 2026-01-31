Vill riva studentbostäder i Tallkrogen – och bygga nytt

Magnus Danielson vill riva befintlig byggnad vid Tallkrogens tunnelbaneuppgång för att bygga nytt med plats för 15 bostäder och lokaler för centrumändamål.

Magnus Danielson Förvaltning AB har genom dotterbolaget C.M.G. Danielson Fastighetsförvaltning AB en tomträtt vid Tallkrogens tunnelbaneuppgång på fastigheten Gymnasten 1, där det i dag står en byggnad vars äldre del är byggd på 1940-talet samt en nyare del från 1990-talet. Fastigheten är belägen på Maratonvägen 56.

I byggnaden finns i dag tio studentlägenheter och en restaurang. Bolaget anser att fastigheten är i dåligt skick och bör rivas. På området vill man i stället bygga en ny byggnad med plats för 15 bostäder och kommersiella lokaler.

Exploateringskontoret bedömer att projektet ligger väl i linje med stadens inriktning om att bygga bostäder i kollektivtrafiknära läge. Markanvisningen gäller nybyggnad av cirka 15 lägenheter i flerbostadshus där exploateringskontoret föreslår att lägenheterna ska upplåtas med hyresrätt. Förslaget innehåller även en restaurang och en lokal i bottenvåning samt en gemensamhetsyta.

C.M.G. Danielson Fastighetsförvaltning , Tallkrogen.
Markanvisningsområdet markerat med röd linje.
