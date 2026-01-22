Vill hitta lönsamhet i de oslipade diamanterna

FV Fokus-intervju med Flexfast vd Gustaf Segerborg. Han berättar om hur bolaget skapades med syfte att hitta juveler på den bottenfrusna transaktionsmarknaden och hur man gick tillväga för att åstadkomma det. Vilka fallgroparna är och strategierna varit för att ta russinen ur kakan. Han berör också vad hyresgäster inom segmentet förväntar sig i dag och hur framtiden för bolaget ser ut under de kommande åren. Där finns både geografisk expansion och ägarspridning på bordet.

Vilken är din bakgrund och hur ledde den fram till Flexfast?

– Jag är född och uppvuxen i Norrköping och min första kontakt med fastighetsbranschen fick jag under gymnasiet då jag sommarjobbade som fastighetsskötare på Lundbergs två somrar i rad. Det väckte mitt intresse för branschen och jag ville se vad den hade att erbjuda i övrigt. Det ledde till att jag sökte mig till KTH som jag ansåg var stället som gällde om man ville jobba i fastighetsbranschen.

– Under studietiden började jag bland annat jobba extra på konsultbolaget Tenzing och efter studierna började jag arbeta heltid där. Med tiden blev jag alltmer lockad av tanken av att arbeta utomlands vilket ledde till att jag sade upp mig och flyttade till London för ett jobb på Norska Oljefonden som då precis hade börjat investera i fastigheter efter att historiskt sett bara investerat i aktier och obligationer. Under mina tre år där växte Oljefonden kraftigt och den entreprenörsanda som jag upplevt inledningsvis försvann alltmer in i en tilltagande och tungrodd administration. I stället ville jag hoppa på något mindre, lite mer nystartat. 2017 flyttade jag tillbaka till Stockholm och var med och drog i gång det som skulle bli den första versionen av Randviken Fastigheter.

– Randviken var ett onoterat bolag vars ägarbas bestod av ett femtiotal privata investerare, fastighetsägare och mindre familjeföretag. Det var ett snabbväxande bolag som till 2019 hade ett samlat fastighetsvärde om cirka 5 miljarder då vi beslutade sälja i stort sett alla fastigheter till Nyfosa precis innan covidpandemin bröt ut. Hälften av betalningen var i Nyfosaaktier vilket gjorde att vi under en period blev bolagets sjätte största ägare.

– Efter att Nyfosa tillträtt Randvikenfastigheterna började vi se oss om efter nya affärsmöjligheter och kom då i kontakt med ett noterat teknikbolag som hade lite finansiella bekymmer och behövde göra någonting. Bolaget hette Raybased och då blev det mitt uppdrag att sy ihop en bra fastighetsportfölj som det här noterade bolaget kunde lägga bud på och betala med egna aktier. Så att det blev en omvänd notering och den andra upplagan av Randviken såg dagens ljus.

– Vi hade en bra fastighetsportfölj själva som grundplåt och vi var måna om att de andra fastigheterna vi tog in i det nya bolaget skulle hålla liknande kvalitet. Jag hörde då av mig till en gammal vän, Douglas Westerberg, som jag även jobbar med nu. Han hade inom familjen ett relativt stort fastighetsbestånd i Nyköping. Med våra och familjen Westerbergs fastigheter i botten fick vi ihop en initial fastighetsportfölj om 3 miljarder kronor som utgjorde grundplåten i andra upplagan av Randviken där familjen Westerberg var största ägare. Under 2021 växte beståndet från 3 till 7 miljarder. Strax därefter kom vi överens med Stenhus om att fusionera bolagen och jag utsågs till vice vd i Stenhus.

– Med tanke på hur marknaden utvecklades sig kort efter sammanslagningen med Stenhus blev det mer fokus på att lätta balansräkningen än fortsätta växa. Vi gjorde en hel del försäljningar från Stenhus och återbetalade lån. Men jag och Anton Jansson, som också varit en central person i Randviken och även han följt med till Stenhus, började känna oss klara. Samtidigt hade familjen Westerberg i egenskap av störste ägare i Randviken fått loss ett ansenligt kapital i samband med Stenhusaffären.

– Detta var under våren 2023, då få kunde låna pengar över huvud taget och räntorna var skyhöga jämfört med tidigare. Då tänkte vi att vi kan göra något bra av det och försöka dra nytta av att marknaden är lite svår. Efter ett decennium av snabb expansion var det många bolag, särskilt de noterade, som både hade en för stor balansräkning och vissa fastigheter som kanske låg lite fel ur förvaltningssynpunkt. Vår tes var att många av dessa bolag skulle behöva avyttra fastigheter. Detta visade sig stämma och kombinationen med en dålig finansieringsmarknad öppnade möjligheter till fynd, vilket blev grunden till Flexfast.

Vad särskiljer er från andra aktörer inom segmentet?

– Vi som grundat Flexfast har gjort väldigt många transaktioner och vet vad det här handlar om och vad som är viktigt. Köparen ska känna sig trygg med att vi inte kommer ställa till med några besvär utan genomför affären enkelt och smidigt. Vårt signum från dag ett har varit att vi vill vara en part som är enkla att ha att göra med.

– Gentemot hyresgästerna vill vi vara lyhörda och flexibla. Företagsnamnet är ingen slump. Jag tror att hyresgästerna efterfrågar att ha en flexibel hyresvärd som inte är bunden av strikta ramar och policys utan som man kan ringa och komma överens med och som sedan håller överenskommelsen.

Varför just lager och lättindustri?

– Anledningen till att vi har fokuserat på den typen av fastigheter är egentligen att det är där vi har mest bakgrundskunskap. Ytterligare en viktig aspekt är också att vi har från dag ett sagt att vi ska göra så mycket vi kan själva. Vi anlitar väldigt sällan konsulter.

– Vi gör alla affärer själva utan jurist och så vidare och vi sköter all förvaltning själva från felanmälan till projekt, hyresgästkontakt och uthyrning. Då är lager och industri det mest tacksamma segmentet att ha att göra med om man är ett litet team anser jag.

Hur tacklade ni orealistiska prisförväntningar då transaktionsmarknaden stod still?

– Även om de flesta bolagen troligtvis, generellt sett, hade för höga bokförda värden på sina fastigheter vid den tiden så fanns det enstaka hus som var rimligt värderade enligt vårt sätt att se det. När hundratals fastigheter ska värderas på samma gång stämmer säkert totalsumman hyggligt, men om schabloner vad gäller marknadshyror och kostnader används så kommer det alltid vara ”fel” åt båda håll vad gäller vissa fastigheter.

– Genom att borra lite djupare så kan man upptäcka enskilda fastigheter där man kan skära i kostnaderna och skapa hyrespotential genom utveckling trots att vi betalar det bokförda värdet. Denna strategi körde vi ganska framgångsrikt under 2023 och 2024.

Hur ser förvärvsstrategin ut?

– Vi har ett rätt så simplistiskt sätt att utvärdera nya förvärv. Den absolut viktigaste parametern för oss är hyresnivån i förhållande till värdet i kronor per kvadrat. Det vi tittar på är framför allt yield on cost – vad kommer fastigheten att yielda på om tre år efter att vi har genomfört vår affärsplan? Det är viktigare än vad yielden är i dag.

– Vi vill köpa fastigheter där hyrorna inte är för höga. Den största risken är att man köper någonting där hyrorna är för höga och man lite grann lurar sig själv.

– Vi är inte heller blyga för att komma in och fixa till fastigheter och modernisera dem. Det har vi gjort i många fall. Vi har investerat i energioptimerande åtgärder och renoverat och fått gamla fastigheter att se nya ut och bättra på skicket samt sänka driftskostnaderna.

– Däremot har vi inte köpt helt vakanta fastigheter mer än i undantagsfall. Jag trodde att vi skulle göra det i större utsträckning men det visade sig att skillnaden mellan vad vi kunde betala och var värdena låg var alldeles för stor i de fallen. Vi såg istället större värde i att köpa någonting med låga hyror och sen förbättra det därifrån. Då var det lättare att få ihop affären.

– Ytterligare en viktig parameter för oss är att exploateringsgraden inte är för hög. Vi betalar hellre mer för mark än för byggnader. Det bygger i grunden på att byggnader i teorin minskar i värde varje år, medan mark i teorin ökar i värde varje år. Samtidigt så vi ser stort värde i att ha uppställningsytor och rangerytor på fastigheterna. Idag ligger exploateringsgraden inom vårt bestånd på 30 procent i snitt där alla fastigheter är centralt belägna.

– Ja, vi tittar såklart även mycket på restvärde och alternativanvändning. Vi väljer också ofta bort sådant som är alldeles för specialanpassat och där omställningskostnaden är hög. Bilhallar är ett sådant exempel, vem ska betala lika hög hyra som dem om man användningen behöver ändras?

Var finns ni?

– Vårt bestånd är i dag koncentrerat till Stockholm, Norrköping och Örebro. När vi startade Flexfast så slog vi fast att vi inte kommer köpa fastigheter längre än en radie om två timmar från Stockholm. Jag är från Norrköping och kan den marknaden väl medan Anton Jansson är från Örebrotrakten och kan den marknaden. Avgränsningen hänger också samman med att vi vill kunna vara snabbt ut på plats med egen förvaltningspersonal och ha tät med hyresgästerna. Det går inte om ägandet är spritt över hela Sverige. Men vi är medvetna om att det finns fler potentiella orter inom tvåtimmarsradien som vi håller ögonen på samtidigt som vi ser en stor fördel med att växa där vi redan finns.

Vad efterfrågar hyresgästen i dag?

– Vi har riktat in på fastigheter som i vissa fall har varit bortglömda och där finns det ofta en betalningsvilja om man som fastighetsägare vill engagera sig. Det kan handla om relativt enkla saker som uppgraderad belysning eller inomhusklimat. Eller att man fräschar till utsidan så att det ser fint ut. Det vill säga enkla åtgärder som ändå skapar ett stort värde för hyresgästen.

Hur ser du på sale-leaseback?

– Jag har lite svårt för det faktiskt av olika anledningar. Dels är det ofta oklart vilket syftet är. Vill ägaren casha in och flytta utomlands, eller är man i behov av pengar för att affärerna går dåligt? En sådan hyresgäst vill man kanske inte ha. Dessutom är det ofta svårt att avgöra vad som är marknadsmässig hyra då hyresgäst och tidigare ägare är samma part. Så den typen av affärer undviker vi oftast.

Hur stora vill ni bli?

– Vårt bestånd består i dag var ett drygt 20-tal fastigheter. Vi har egentligen inte något mål för hur stora vi ska bli utan vi låter affärerna styra. Hittills har vi vuxit med ett eller par hus per kvartal och det kommer vi nog att fortsätta göra. Samtidigt ser vi fördelar med att bli större på de orter där vi redan finns eftersom det ger oss stordriftsfördelar i förvaltningen och en större spelplan där man kan flytta runt hyresgäster när deras lokalbehov förändras. Men vi kommer inte att växa för växandets skull. Vi tjänar inte nödvändigtvis mer på att bara bli större, och vi har inte heller några noteringsplaner inom kort som gör att vi behöver bli större.

Förändringar i ägarbilden?

– Vi är öppna för att ta in andra delägare på sikt och troligen kommer vi att öppna för nya investerare redan i år. Vi är inte heller främmande för att frigöra kapital genom avyttringar. Några huskramare är vi inte men samtidigt är det mycket roligare att köpa än att sälja.

Flexfast om 5 år?

– Vi kommer att ha en större volym och kanske vara verksamma på ytterligare några orter men inte ha speciellt många fler anställda än i dag. Affärsidén kommer att vara i stort sett densamma som i dag men ägarbasen är breddad. Om fem år tror jag också att vi har realiserat en hel del av potentialen vi har i befintliga fastigheter. Vi har ju en flertalet fastigheter med obebyggd mark och där vi tror att vi kan hitta spännande projektmöjligheter. Det är väl en förhoppning jag har att vi ska kunna göra lite mer projekt på sikt.