Vill bygga ut Dundret med hotell och bostäder

Vid det senaste kommunfullmäktige fattade Gällivare kommuns politiker beslut om att godkänna detaljplanen för Dundret. Beslutet är det första steget i utvecklingen av området.

Annons

Den godkända detaljplanen tillåter byggnation av 300 hotellbäddar samt 500 bostäder, fördelade på både småhus och flerbostadshus, där centrum för bebyggelsen kommer att ligga vid Harrträsk.

Arbetet med att ta fram detaljplanen har tagit tid, framför allt på grund av att kommunen har behövt säkerställa naturvärdena i området. Detta eftersom kommunen vill möjliggöra byggnation i närheten av den bäck som rinner genom området och har sitt utlopp i Kalixälven – en älv som är Natura 2000-klassad.

– Området har höga naturvärden och skyddade vatten. Vi har även tittat på erosion och genomfört geotekniska undersökningar av marken. Det har krävts många utredningar för att säkerställa att marken är byggbar, säger Sofie Rynbäck, planeringssamordnare vid Gällivare kommun.

Det område som har godkänts sträcker sig från det som tidigare var Liikavaarabacken, över den nuvarande parkeringen och ned till Harrträsk.

– Det känns oerhört glädjande att det arbete som Dundret har lagt ner på utveckling nu börjar bära frukt. En antagen detaljplan ger oss betydligt större möjligheter att hitta exploatörer och samarbetspartners som vill vara med och utveckla Dundret som fjällanläggning, men även kommunen som besöksort. Det finns mycket arbete kvar att göra, men detta är ett oerhört viktigt steg framåt, säger Johannes Sundelin, styrelseordförande för Dundret.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

Artikelämnen

Rätta artikel
Annons

Fler Nyheter från förstasidan

Hotande bakslag för Besqab och HSB kring ny t-station

Kan komma att slopas. Nu måste intäkterna öka eller kostnader kapas.

Vakansgraden vände nedåt hos Hufvudstaden

Betydligt bättre siffror jämfört med för ett halvår sedan. Fortsatt svag utveckling för NK Retail.

Lista: Följ vakanserna för de stora kontorsbolagen

Nuveen köper Schroders i affär värd 120 miljarder

Innebär slutet på mer än två århundraden av oberoende. Utmanar BlackRock och Vanguard.

Köper blivande fängelse

Ett 15-årigt hyresavtal är tecknat.

Köksvägen öppen – Episurf endast en i mängden

Effnet, Enlight, Bioligt, Odd Molly – kan det komma fler?
Topplista

Lista: 20 stora inom solenergi

Se även hur många anläggningar fastighetsbolagen har. En investerare sticker ut.

Areim med bakom Mistrals satsning på 13 miljarder

Tar över efter Nothvolts fiasko.
Krönika

Hänger du med? Nu blir det tvingande områdessamverkan

Det låter både obehagligt och oförutsägbart – en ny, tvingande fastighetsavgift. Regeringens planer på en lag om områdessamverkan har väckt …

Årets Kock-vinnare öppnar brittisk pub i Mälarterrassen

Verksamheterna i Mälarterrassen öppnar successivt med start under våren 2026.

AL nästan fyllt upp hälften efter tappet av H&M

Hyrt ut till en handfull hyresgäster.

Över bron för affär

Svenska Handelsfastigheters bestånd består nu av över 300 fastigheter.

Hufvudstaden hyr ut stort nära Stureplan

Tecknat hyresavtal om hela 4800 kvm i Finansinspektionens tidigare lokaler.

FV Affärskarta: Se fler stora uthyrningar i närområdet

Åhléns återvänder – Skandia jublar över 2 300 kvm

Tecknat kontrakt efter att varit borta i sju år.

Nelly öppnar i Göteborg

Tredje flaggskeppsbutiken. Fastighetsägarens 16:e hyresgäst i projektet.

 Tillbaka till förstasidan