Vill bygga ut Dundret med hotell och bostäder

Vid det senaste kommunfullmäktige fattade Gällivare kommuns politiker beslut om att godkänna detaljplanen för Dundret. Beslutet är det första steget i utvecklingen av området.

Den godkända detaljplanen tillåter byggnation av 300 hotellbäddar samt 500 bostäder, fördelade på både småhus och flerbostadshus, där centrum för bebyggelsen kommer att ligga vid Harrträsk.

Arbetet med att ta fram detaljplanen har tagit tid, framför allt på grund av att kommunen har behövt säkerställa naturvärdena i området. Detta eftersom kommunen vill möjliggöra byggnation i närheten av den bäck som rinner genom området och har sitt utlopp i Kalixälven – en älv som är Natura 2000-klassad.

– Området har höga naturvärden och skyddade vatten. Vi har även tittat på erosion och genomfört geotekniska undersökningar av marken. Det har krävts många utredningar för att säkerställa att marken är byggbar, säger Sofie Rynbäck, planeringssamordnare vid Gällivare kommun.

Det område som har godkänts sträcker sig från det som tidigare var Liikavaarabacken, över den nuvarande parkeringen och ned till Harrträsk.

– Det känns oerhört glädjande att det arbete som Dundret har lagt ner på utveckling nu börjar bära frukt. En antagen detaljplan ger oss betydligt större möjligheter att hitta exploatörer och samarbetspartners som vill vara med och utveckla Dundret som fjällanläggning, men även kommunen som besöksort. Det finns mycket arbete kvar att göra, men detta är ett oerhört viktigt steg framåt, säger Johannes Sundelin, styrelseordförande för Dundret.