Video: Säpo – fastigheter och säkerheten

Vad krävs egentligen av en ägare till en säkerhetsklassad fastighet?

Stark handelssatsning hos ledande aktör

Rekryterar nyckelkompetenser och vill öka inom handel. Öppnar för fler transaktioner.

Stenhus säljer vakans för 148 mkr

Köparen fortsätter att gå på offensiven, inom flera olika segment.

Storebrand gör stort köp i Danmark

Totalt förvärvas 441 lägenheter.

Homan Tehrani: ”Därför förvärvar vi United Spaces”

Väljer att behålla båda varumärkena. ”Sättet att hyra sitt kontor ändras i grunden”.

Castellum fortsätter med coworking – Ioffice nobbar

Bonnier hyr ut 3.700 kvm vid Hornstull

Tecknat totalt tre nya hyresavtal, om totalt 6.500 kvm.

Erik Selin: ”När det väl vänder kan det gå snabbt”

Balders vd ser ljust på framtiden. Bolaget nått 230 mdr i fastigheter.

Hamburgerkedja redo att expandera igen

Flera hamburgerkedjor har haft det tufft de senaste åren, men här gasar man.

Nyfosa säljer handel för 300 mkr – överraskande köpare

Priset är dock 15 procent lägre än för 20 år sedan. FV berättar om köparen.
Emma Söderlund, Podcast Makten & Kvadraterna.

Podcast: Så byggde Thomas Holm värde där andra såg risk

”Vi har byggt ett bolag på sälj och siffror.”
Homan Tehrani, Ioffice.

Slår till och tar över stor coworkingaktör – och blir därmed störst i Sverige. FV berättar om beståndet.

”Mer eller mindre fullt – en otrolig uppgång”

Ioffices vd: ”Helt annan värld jämfört mot förra året”

Lista: Tio största coworkingaktörerna

Kan äventyra hela planen på överdäckning

150.000 kvm lokaler ska utvecklas. Hyllat projekt möter åter motstånd.

Söker centrala lokaler om 2.000 kvm

Jagar tillfälliga lokaler i centralt läge.

Fabege tar Swish på 1.200 kvm

Gör kort flytt i centrala Stockholm.

Räddningsplanen för Fastator

En lång rad åtgärder – där huvudlinjen är att obligationsinnehavarna blir aktieägare. FV berättar även om beståndet och de tio största aktieägarna.

