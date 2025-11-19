Video: Comeback – Större möjligheter än någonsin

Se Ilija Batljan tala på Fastighetsvärldens seminarium Samhälle & Fastigheter.
Lediga jobb
Fler Nyheter från förstasidan
Coeli säljer till Reliwe
Detaljplan möjliggör bostäder om cirka 24.000 kvm ljus BTA.
Ny vd på Magnolia
Rekryteras från annan bransch. Efterträder Johan Tengelin som varit vd sedan december 2020.
Sundin och Nyqvist lanserar nytt bolag
Satsar på en tydlig inriktning.
Mäktigast 2025 – nu inleds nedräkningen
Rösterna är räknade. Nu redovisas placeringarna 41–50.
Toppvåning i Karlatornet såld igen – Ola Serneke lämnat
Mäklare om lyft efter tv-serie: ”Telefonen har formligen exploderat sedan dess”.
Ingen vill bygga i 08-område – glödhett för åtta år sedan
Fler än 50 visade intresse 2017. Nu nappar ingen på markanvisning i området.
Värvar Katarina Sonnevi
Lämnar Cushman & Wakefield för konkurrent.
”Dags släppa myten om den rättvisa svenska hyran”
Adam Tyrcha om Sveriges världsunika hyresregleringssystem, marknadshyror och om en nödvändig reform.
Skanska höjer målet
Det stora byggbolaget uppdaterar målen.
Wejdmarks Granö Beckasin expanderar
En konferens- och restaurangbyggnad tillförs.
Kritik mot kommunal affär i Norrköping
Endast ett bud kom in efter kort anbudsperiod på kulturfastighet.
Byggrätter säljs för 14.500 kr per kvm
Det projektförslag som bidrar med störst mervärde tilldelas markanvisningen i Majorna.
Blir ny vd för Skanska Fastigheter Göteborg
Tar över efter Micko Pettersson som efter mer än 40 år i Skanska går i pension.
Skogsfastigheter för 62 miljarder till börsen
Innebär ny möjlighet att sprida riskerna med ytterligare en fastighetstyp.