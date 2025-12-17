Victoria’s Secret har öppnat på Arlanda

I veckan öppnade varumärket Victoria’s Secret en shop-in-shop i stora taxfreebutiken på Arlanda. Försäljningsytan är den enda fysiska i Sverige i dagsläget.

Sortimentet består av bodylotions, bodymists, necessärer, väskor, underkläder och pyjamasar.

Victoria’s Secret har annars under de senaste åren stängt ner alla sina båda butiker i Sverige, bland annat den stora flaggskeppsbutiken i Gallerian i centrala Stockholm, där AMF Fastigheter var hyresvärd, och i Westfield Mall of Scandinavia, som ägs av URW.