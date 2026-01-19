Annica Lantz och Karin Lagerqvist, Victoriahem.

Victoriahem stuvar om i ledningsgruppen

Victoriahem utser två nya ledningsgruppsmedlemmar i form av en ny marknads- och kommunikationschef och en helt nyinrättad roll som Chief Customer Experience Officer (CXO). Karin Lagerqvist blir marknads- och kommunikationschef och Annika Lantz tillträder rollen som CXO.



Karin Lagerqvist utses till ny marknads- och kommunikationschef. Hon efterträder Jonatan Öhman som lämnar Victoriahem för en roll som Chief Operating Officer i en tysk bostadskoncern med säte i Berlin.

Karin Lagerqvist har en gedigen bakgrund inom affärsdriven marknadsföring, kommunikation och försäljning. Hon har arbetat i både internationella koncerner och svenska bolag, däribland Doz Apotek, Adecco Group, EF Education First och H&M. Hon har också flera års erfarenhet från fastighetsbranschen och har tidigare varit marknads- och kommunikationschef inom AMF Fastigheter.

– Victoriahem har ett tydligt uppdrag – att kombinera långsiktig affär med samhällsnytta. Det är en kombination som verkligen engagerar mig. Jag ser fram emot att tillsammans med teamet stärka varumärket, utveckla kommunikationen och bidra till att bolaget blir ännu mer affärs- och kunddrivet, säger Karin Lagerqvist.

Annika Lantz arbetar sedan drygt ett år tillbaka som sälj- och utvecklingsledare på Victoriahem. Annika tillträder nu en helt ny roll som Chief Customer Experience Officer (CXO) och tar plats i bolagets ledningsgrupp.

I den nyinrättade rollen kommer Annika Lantz fortsätta leda arbetet med att utveckla och förbättra kundupplevelsen och säljkulturen inom Victoriahem.

– Vi har genom åren levererat en allt bättre kundupplevelse, men det finns fortfarande mycket kvar att utveckla vidare. Jag ser fram emot att fortsätta detta arbete ännu mer intensivt tillsammans med våra lokala områdesorganisationer, säger Annika Lantz.

Victoriahems vd Per Ekelund är mycket nöjd med rekryteringarna och konstaterar att bolaget står väl rustat för att göra ett riktigt bra 2026.

– Vi har idag ett starkt varumärke och ett säljfokus som vi arbetat upp ordentligt senaste åren. Det är en väldigt bra plattform att arbeta vidare utifrån. Både Karin och Annika kommer att bidra i vårt ledningsarbete och ute i den dagliga verksamheten med tung erfarenhet inom sälj, marknad och kund, säger Per.

En ytterligare förändring i Victoriahems ledningsgrupp är att nuvarande Chief Operating Officer Peter Ullmark lämnar bolaget under första hälften av året för att gå till fastighetsbolaget Brinova som vd. COO-rollen i Victoriahem kommer inte att ersättas.

Redaktionen red@fastighetsvarlden.se

