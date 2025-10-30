Victoriahem rekryterar regionchef för Stockholm Norra

Peter Lindström har rekryterats till Victoriahem som ny regionchef Stockholm Norra. Han kommer närmast från rollen som stadsutvecklingschef på Sundbybergs stad. Bolaget har cirka 6.000 lägenheter i regionen.

– Det känns fantastiskt roligt och inspirerande att börja på Victoriahem – ett bolag som kombinerar affärsmässighet och hållbarhet med ett genuint samhällsengagemang. I min roll som regionchef ser jag fram emot att tillsammans med ett kompetent team i en välskött region ta vara på alla möjligheter att utveckla våra områden, förbättra kundupplevelsen och driva initiativ som gör vardagen bättre för våra hyresgäster, säger han.

Peter Lindström börjar sin nya tjänst den 1 november.

– Peter har lång erfarenhet från bygg- och fastighetsbranschen och är en erfaren och uppskattad ledare som kommer passa bra in hos oss. Region Stockholm Norra är en spännande region där det finns mycket att ta tillvara och utveckla, inte minst vårt bosociala engagemang, säger Kristian Hallin, förvaltningschef Norr på Victoriahem.

I Victoriahems region Stockholm Norra ingår Rinkeby, Tensta, Husby, Sollentuna, Uppsala, Märsta och Bro. Regionen förvaltar totalt drygt 6 000 lägenheter.