Well Fastigheters ägare Christofer Carlson är optimistisk kring framtiden. – Vi ska lösa det här, då vi har marknadens absolut bästa produkter, säger Carlson till Fastighetsvärlden.

Fastighetsvärlden har berättat att de båda bolagen Well Fastigheter Holding AB och Well Brf 2.0 är under rekonstruktion, slå mer här.

När Fastighetsvärlden frågar Christofer Carlson hur han ser på framtiden blir svaret.

– Vägen fram är att renodla. Vår vanliga Brf-utveckling är död. Att sälja vanliga bostadsrätter på ritning har ingen framtid.

Carlson konstaterar vidare att rekonstruktionen i dagsläget inte berör OXN Holding som är ägare till bolagets största projekt Urban Park i Veddesta i Järfälla. Det bolaget har M2, som kontrolleras av Rutger Arnhult, som den andra ägaren. Well Fastighetsutveckling AB som utvecklat fastigheten berörs heller icke i dagsläget.

Christofer Carlsson fortsätter:

– Hur Coronakrisen slår mot fastighets och finans branschen på lång sikt vet ingen. På kort sikt har vi upplevt nervösa långivare och fonder som agerar likt bankerna på 90-talet.

Han tror fortsatt stenhårt på bolagets affärside, som fått så mycket uppmärksamhet.

– Det vi vet idag är att våra koncept med billiga yteffektiva bostadsrätter via Brf 2.0 och våra små yteffektiva hyresrätter Well One är det bästa man kan ha i portföljen om vi kanske går mot 20–40 procents arbetslöshet och att behovet av bostäder folk har råd med bara kommer att öka.

Carlson ser bostäder som en långsiktigt bra investering

– Att sitta med hotell, kommersiella eller kontorsfastigheter är nog inget någon känner sig bekväm med idag.

Christofer Carlsson avslutar positivt när han blickar in i framtiden:

– Vi ska lösa det här, då vi har marknadens absolut bästa produkter!