CBRE: ”Vi siktar stort och skickar 21 medarbetare”

”Framför allt ser vi fram emot samtalen och nätverkandet”, säger Lovisa Hagelberg, vd på CBRE Global Workplace Solutions som medverkar på Fastighetsvärlden seminarium på Lindgården den 23 juni kl 11:00.

Vilka trender inom fastighetsbranschen tror ni kommer att dominera samtalen i år?

– Eftersom det är valår kommer det förstås att handla en del om hur utvecklingen ser ut efter valet. Säkerhetsfrågorna kommer också att stå högt på agendan. Dessutom lär teknik och AI diskuteras flitigt, inte minst ur ett säkerhetsperspektiv – både som en möjlighet och som något som kan göra oss mer sårbara. Det är ett område som passar oss väldigt väl. En fjärde fråga som jag tror kommer att få stort utrymme även i år är de demografiska förändringarna.

Ni kommer att vara med oss på Lindgården – vad ser ni fram emot under de två dagarna?

– Framför allt ser vi fram emot samtalen och nätverkandet. Lindgården är en fantastisk plats som skapar goda förutsättningar för båda delarna. Det brukar vara en härlig stämning och högt i tak när olika frågor diskuteras.

Boendet kring Almedalen är alltid en fråga. Hur har ni löst det för er i år?

– I år har vi faktiskt hyrt ett eget hus precis utanför ringmuren. Det känns väldigt bra, och vi kommer även att kunna hålla möten där. Vi satsar stort på Almedalen i år och skickar totalt 21 medarbetare, vilket är nytt rekord för oss. Alla kommer inte att vara på plats samtidigt, men vi kommer att ha en stark närvaro under hela veckan, vilket är nytt.