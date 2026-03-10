Skanska Britta Cesar Munck

Skanska: ”Vi ser ett tydligt affärsvärde i vår medverkan”

Britta Cesar Munck, regionchef Skanska Hyresbostäder, har varit på Mipim 10–12 gånger. Första gången var år 2000. Hon ser en positiv förändring i Mipims utveckling och välkomnar att fokus i dag mer ligger på innehåll, hållbarhet och affärsmässighet än tidigare.

Vad hoppas du får ut av mässan?

– Jag åker till Mipim för att vara en aktiv del av de globala samtalen om hur vi tillsammans formar hållbara städer och framtidsinriktade miljöer där människor kan leva, mötas och trivas. Mipim samlar många tongivande aktörer inom stadsutveckling, och jag ser det som en möjlighet att både skapa nya relationer och fördjupa befintliga dialoger. Det är också ett tillfälle att lyfta hur vi på Skanska genom vår kunskap, vårt ansvar och vår vilja att blicka framåt driver projekt som är både framtidssäkra och samhällsnyttiga.

Är du inne på mässområdet något eller är det möten utanför som gäller?

– Jag kommer att ha min bas på mässområdet. Där ser jag fram emot förbokade möten, spontana samtal och att ta del av ett innehållsrikt program. Jag vill fånga upp internationella perspektiv, möta investerare och diskutera konkreta affärsmöjligheter. Skanska är dessutom partner i Stockholm Partner Alliance, där vi tillsammans lyfter Sverige och Stockholmsregionen som en trygg, attraktiv och långsiktigt hållbar marknad att investera i.

Är Mipim mest intressant ur ett nätverksperspektiv eller är det möjligt att göra affärer på mässan? 

– Mipim är först och främst en mötesplats där branschens viktigaste aktörer samlas för att utbyta kunskap, insikter och idéer. Där byggs de relationer som ligger till grund för samarbeten och framtida affärer. Att vi samlar ett internationellt Skanska‑team från Norden, Centraleuropa och USA visar att vi ser ett tydligt affärsvärde i vår medverkan.

Är det fortsatt viktigt att åka till Mipim?

– Att vara på plats innebär att kunna påverka och bidra i de samtal som formar framtidens urbana miljöer. Det är också viktigt för att ytterligare stärka Skanskas position som en ansvarstagande och framåtblickande partner inom hållbar utveckling. Som ett av världens största bygg‑ och projektutvecklingsföretag har vi ett ansvar att driva förändring, visa vägen och säkerställa att våra beslut skapar värde för samhälle, människor och kommande generationer.

Är det något speciellt du personligen ser fram emot? 

– Jag ser särskilt fram emot att tillsammans med mina kollegor från våra verksamheter i Norden, Centraleuropa och USA möta internationella investerare och partners. Att få dela våra senaste projekt, insikter och exempel på hur hållbarhet och affärsnytta går hand i hand är både inspirerande och energigivande samt ger riktning för året framåt.

Har Mipim förändrats till det bättre eller det sämre?

– Jag deltog första gången år 2000 och har sedan dess varit där omkring tio till tolv gånger. Jag har varit på plats när mitt ansvarsområde gjort det relevant att bidra till Skanskas relationer, position och affärsmöjligheter. I dag ligger fokus mer på innehåll, hållbarhet och affärsmässighet än tidigare. För mig är det en positiv utveckling. Mipim har fortfarande en central roll som arena där viktiga samtal förs och där vi kan visa upp Sverige som en trygg och stabil plats att investera i. Jag hoppas att det fortsätter vara en plattform där idéer, samarbeten och framtidsbeslut formas.

Text Karin Winter karin.winter@fastighetsvarlden.se

