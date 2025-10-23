”Vi måste titta på allting – men har en paradgren”

Urban Partners fyller 20 år. I samband med det tar man bort några av de tidigare varumärkena för olika investeringsstrategier. Det ursprungliga bolagsnamnet Nrep, som man de senaste åren använt för fastighetsinvesteringar blir Urban Partners Real Estate. Kreditfondverksamheten Velo Capital blir Urban Partners Credit. FV fick en pratstund med Carl-Adam von Schéele som tillsammans med Lesley Lanefelt är co-lead för Urban Partners Sverige.

Får du någon ny roll i och med namnbytet?

– Nej, jag har samma roll som tidigare. Just nu händer ingenting organisatoriskt som beror på namnbytet. Men det signalerar att vi rör oss framåt. Jag basar även fortsättningsvis för den svenska verksamheten som rör fastighetsinvesteringar.

Varför ett namnbyte? Har inte marknaden vetat vad ni sysslat med, ni som är så stora?

– Vi gör det lättare att beskriva vad vi gör, vi behöver inte 5 minuter vid varje möte för att beskriva hur varumärkespyramiden ser ut. De vi gjort affärer med har naturligtvis haft järnkoll, men med alla kontakter vi har med olika intressenter så har vi ofta behövt förklara hur Nrep, Velo Capital och Urban Partners hänger ihop. Nu är allt Urban Partners. Det hoppas vi förtydligar.

– Vi har byggt upp verksamheten under 20 år med fokus på kvalitet, långsiktighet och lokal förståelse. Nu handlar det om att använda den erfarenheten för att skala upp vår påverkan och bygga vidare på det vi gör bäst – att kombinera lokal marknadskännedom med globalt kapital för att skapa bättre städer.

– Sedan fortsätter vi gärna att arbeta via JV:n eller intressebolag samt egna plattformar inom Urban Partners. Några kända sådana i Sverige är Logicenters, Klövern och Sehlhall. Där ändrar vi ingenting, slutkunden har kontakt med en leverantör av bostad eller lokal med ett tydligt eget varumärke.

Krånglade ni till det när ni lade en ny etikett på verksamheten för några år sedan?

– Vi lanserade Urban Partners för drygt två år sedan med tanken att beskriva den röda tråden som håller ihop våra olika investeringsstrategier. Att vi investerar i städer och urbana miljöer. Det kan ske i den enstaka fastigheten eller i en hel stadsdel. Det har varit ganska klart för de flesta. Men tillräckligt många har rest frågor om de olika namnen och därav har vi jobbat fram något som förenklar förståelsen.

– Men vi är inte enbart en kapitalförvaltare. Vi är också en aktiv ägare och operativ partner. Vi utvecklar och förvaltar även fastigheter själva, vilket ger oss en närhet till marknaden och en helhetsbild som gör att vi kan ta bättre beslut. Det är en del av vårt DNA och något som tjänat oss väl historiskt.

Hur ägs Urban Partners verksamheter?



– Det är relativt enkelt, som i många andra kapitalförvaltare. Själva kapitalförvaltningsbolaget ägs av ett 25-tal partners som tillsammans är majoritetsägare. Sedan har vi Novo Holdings, stiftelsen bakom Novo Nordisk, och familjeägda Viessmann som betydande minoritetsägare. Sedan ägs fonderna av våra investerare. Urban Partners är också medinvesterare i fonderna, men de ägs till allra största del av investerarna.

Var någonstans finns ni med egen personal (Städer, antal medarbetare)



– I de nordiska länderna har vi kontor i huvudstäderna, samt i Göteborg. Därutöver har vi kontor i London, Luxemburg, Frankfurt, München och Warszawa.

Har du en geografisk fördelning på var UP placerar?



– Framför allt placerar vi på vår hemmamarknad, den vi känner allra bäst, det vill säga Norden. Vi vill ha någonstans mellan 80-90 procent placerat här. Här har vi etablerade relationer med många och känner att vi kan utvärdera möjligheterna bättre än många branschkollegor. Förutom det är Norden även en mycket stabil plats i dagens osäkra värld. Det gäller flera mått. Som relativ medvind i befolkningstillväxt, stabil politisk situation bland annat. Många vill investera här. Vi förvaltar totalt tillgångar för omkring 23 miljarder Euro, det är bruttovolymen så delar av det är lånat kapital.

Vilka investeringsinriktningar är i fokus just nu?



– Det råkar faktiskt vara i just de sektorer vi även tidigare varit mycket aktiva i de senaste 20 åren, logistik och bostäder. För bostäder ser vi flera olika möjligheter. Det kan vara prisvärda hyresbostäder, det kan vara seniorbostäder men det kan även vara olika former av vård och omsorgsboende.

– Vår övergripande analys av marknaderna visar tydligt hur Norden sticker ut i ett europeiskt perspektiv genom en relativt stark befolkningsutveckling, även om den just nu har bedarrat. Och när vi tittar på respektive land så är det huvudstäderna som sticker ut med starka siffror. Så vi investerar främst i huvudstadsregionerna samt de marknader där det finns en tydlig skillnad mellan utbud och efterfrågan. Där är seniorbostäder ett bra exempel.

– Logistik är en paradgren sedan 20 år tillbaka och där har vi byggt upp Logicenters och där vill vi även fortsättningsvis investera. Vi ser bra möjligheter i de rätta mikroområdena.

Hur stor andel står Sverige för när det gäller era fastighetsinvesteringar?

– Det har gått riktigt bra för oss på den svenska marknaden, vi har haft medvind och god värdetillväxt och andelen inom Urban Partners har därmed ökat och är nu närmare 25 procent. När vi ser framåt, med våra nya fonder så vill vi nog ha en större andel än 25 procent.

Är det något ni aktivt undvikit, där ni inte ens vill titta?



– Kort sagt nej, Vi måste titta på allting, det ligger i arbetsbeskrivningen. Men sedan måste vi prioritera vår tid. Vi gör en genomlysning av olika segment och därefter prioriterar vi var vi lägger vår tid. Jag har redan berättat att vi tittar mest på bostäder och logistik, vilket innebär att vi tittar mindre på annat. Generellt tycker vi att det är mer utmanande med kontor och retail. Vi kan titta på det också men då blir det mer opportunistiskt.

Men ni gjorde nyligen en stor hotellinvestering i Stockholm., är det ett segment i vardande?

– Vi har tittat ganska djupt på hotell, speciellt dynamiken mellan utbudet av hotell och efterfrågan. Vilka typer av hotell det har gått bra för över en längre tidsserie. Hur har intäkterna för operatörerna gått, hur ser flödena av turister och affärsresenärer ut. Vi tror att det är ett segment som kommer att ha medvind och tittar jättegärna på hotell.

Hur mycket kapital ligger det och skramlar och väntar på att placeras?



– Jag kan inte ge ett exakt svar men det finns tillräckligt för att titta på spännande enstaka objekt och portföljer. Skulle möjligheten dyka upp har vi även möjlighet att vara med i strukturella affärer.

– Exempel på det senare är att vi de senaste åren investerat i Klövern. Ett bolag där vi investerar och kapitaliserar upp ett bolag som ska finnas kvar. Motsvarande typ av partnerskap har vi gjort med Sehlhall.

– Det innebär att vi inte enbart investerar i enskilda fastigheter utan använder oss av den kompetens vi har till att hjälpa företag att komma till nästa nivå.

Vad bestämmer hur kapitalet ska allokeras?

– Vi gör först en makrospaning. Var någonstans matchar inte utbud och efterfrågan. Var kan vi få medvind. Det kan vara demografiska mönster, det kan vara en e-handelstrend, hållbarhetstrender och regleringar som kan innebära skiften. Det är superbreda teman och det leder till en helikopterbild av var det finns mest medvind vid investeringar.

– Sedan tillför vi den lokala närvaron, det är den som våra investerare vill ta del av. Vi matchar den övergripande bilden med vad det finns för lokala möjligheter till investeringar. Vi träffar otroligt många parter, det är samarbetspartners, säljare, köpare, utvecklare, fastighetsägare, kommuner, regioner, politiker och tjänstemän. Mötet däremellan skapar investeringsidéerna.

Hur pass breda är de mandat ni får av investerarna?

– Vi har generalistfonder, men det innebär inte att vi får göra vad som helst. Det finns korridorer för vad vi kan göra. Vi guidar med att vi exempelvis tror att vi ska göra 30-50 procent av affärerna i Sverige, men sen finns övre gränser för geografiskt och segmentsfokus. Så det kan inte bli helt annorlunda än dessa korridorer som vi lagt fast. Som investerare måste man tro på vår lokala närvaro och att vi är snabbfotade.

Hållbarhetsaspekterna var ett tydligt fokus för några år sedan, vad händer där nu?

– Det har gått väldigt bra ur lärosynpunkt. Vi trycker fortfarande mycket på hållbarhet och det är en trend som vi tror på framåt. Det är bra för våra investeringar och bra för våra investerare att vi är duktiga inom det området.

– Vi har lärt oss av vissa av våra initiativ, där vi nog låg lite före branschen, att det är svårt att vara ensam och försöka pusha en hel bransch. Vissa av våra satsningar har varit mycket lyckade, där vi genomfört stora bostadsutvecklingsprojekt på ett nytt sätt, och de har även gett investerarna mycket god utdelning. Och det för branschen framåt. Är det lönsamt så kommer andra att vilja göra samma sak.

– Vi och många satte ambitiösa mål, men det har varit svårt att jämföra alla olika satsningar. Det blev äpplen och päron. Därför har vi anslutit oss till Science Based Targets-initiative för att just få en jämförbarhet och som är evidensbaserad. Vi står inte på barrikaderna nu utan låter resultaten tala mer numera.