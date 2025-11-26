”Vi jagar inte kvadratmeter”

Patrik Åström, vd Helio, om att inte öppna anläggningar för volymens skull och om att bygga en modell där man kan betala marknadsmässig hyra.
Ny strategi vid Castellum
Vd Pål Ahlsén berättar.
Platzer hyr ut 6.700 kvm kontor
Tioårigt hyresavtal och inflyttning våren 2026.
EQT gör rekordaffär
Har på några få år byggt en betydande logistikportfölj i USA.
Mäktigast 2025 – tre nya
Nu redovisas placeringarna 20–50.
Göteborg och Corem ger upp sitt svar på Kødbyen
”Det var svårt att få ihop delarna ekonomiskt”.
Kallenvret: Norsk våg av pengar till Sverige
Savills Nordenansvarig pekar ut investerare från ett land som kommer att investera.
”Det är en otroligt viktig bransch”
Louise Hellman Strand, vd 7A, om att företag, och fastighetsägare, ser värdet av coworking och att marknaden är beredda att betala för tjänsten.
”Ska bygga bäst, inte mest”
Carl Ek Fastigheter vill göra unika projekt som sticker ut – gärna landmärken – och har blivit en av de ledande bolagen i sin nisch. Nu vill bolaget också ta ledartröjan inom hållbarhet.
Efter nobben från regeringen – så blir centrala Västerås
Blir istället endast en mindre påbyggnation.
Värvar Hjortzén från Besqab
”Det finns många möjligheter på dagens marknad som vi ska ta tillvara”.
Skanska får i uppdrag att bygga om operan
Statens Fastighetsverks hittills mest omfattande projekt.
Planerar köpa tre fastigheter – ett tidigare storfängelse
Affär med två fastigheter växer sannolikt till tre.
”Inte samma typ av rabatthysteri”
Niclas Söör, vd Dospace, om framtidens arbetsplats, konkurrensen inom coworking och omsättningsbaserad hyra.