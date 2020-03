”Vi har redan misslyckats fundamentalt”

(Texten är ursprungligen publicerad i magasinet Fastighetsvärlden nr 11/2019)

Det är mitten av oktober och Vasa­kronan släpper in det nyfikna branschfolket i Juvelen, det guldskimrande landmärket i Uppsala som man nyligen förvärvat från Skanska. Men i fokus är en annan kontorsfastighet som ligger ett hyfsat bandyutkast bort – kallat Magasin X. Det unika trähus om 11.000 kvadratmeter där bolaget, tillsammans med bland annat den ansvariga arkitektbyrån White, själva ska flytta in till 2021.

Men i ärlighetens namn är själva Magasin X, i all sin moderna klimatsmarta prakt, inte heller i huvudfokus den här eftermiddagen. Vasakronan har bjudit in Kevin Anderson, en man som säkert är imponerad av trähuset i fråga, men som lika säkert har större saker som upptar hans tid. Vår gemensamma planets hälsa och framtid. Anderson är nämligen en brittisk klimatforskare som just nu har en gästprofessur vid Uppsala universitet.

Jan-Erik Hellman, Vaskronans region­chef i Uppsala, ska senare runda av eftermiddagen med att delta i en symbolisk trädplantering, som för dagen ersätter det traditionella spadtaget. Men först presenterar han Kevin Anderson, klimatstorheten med 35.000 följare på Twitter under namnet @KevinClimate.

– Vi kan börja skymta början till Magasin X här utanför, ett jättestort steg! Men hur tar vi nästa steg, undrar Jan-Erik Hellman och lämnar över till den energiske forskaren som i högt tempo förklarar vad som behöver göras för att minska utsläppen av koldioxid och förhindra uppvärmningen av planeten.

– Vad kan städerna göra för att klimatomställa i den här delen av världen? Jo, vi måste vara de som leder utvecklingen, eftersom vi har resurserna för det. Jag som forskare ignorerar politik och ekonomiska bråk. Min roll är att vara den som berättar den obekväma sanningen. Vi forskare är ”the tellers of the difficult truth”, säger Anderson med spridda hummanden från idel av fastighetsbranschens representanter i åskådarskaran som konsekvens.

Så, vad är denna obekväma sanning? Jo, budskapet som snabbt blir tydligt är att det inte finns tid att slappa, omställningen måste ske nu. Parisavtalet är orättvist som det är då delar av världen redan lider av global uppvärmning runt 1,5–2 grader. Vi har redan misslyckats fundamentalt med målet från 1990 om 65 procents minskning av utsläpp till 2018.

Många pekar på teknisk innovation som ännu inte finns på plats, som en framtida lösning på problemet. Det kallar Kevin Anderson, fritt översatt, för ”den teknokratiska bluffen”.

– Vi har kommit fram till vad som behöver göras och kan utan problem starta nu. Det går inte att vänta på nya uppfinningar.

Han citerar Leonard Cohen-strofen ”ring the bells that still can ring”. Använd de medel som fortfarande står till buds. Några exempel:

– Varför är inte allt som byggs passivhus? Varför byggs inte alla hus i trä, när vi vet hur man gör? Varför har inte alla nya hus solceller installerade på taket?

Enligt forskningen som Anderson presenterar måste utsläppen ha minskat med 70–75 procent år 2025 och vara helt utraderade mellan 2035 och 2040. Och trots allt finns hopp. Nästa Leonard Cohen-rad lyder: ”there’s a crack in everything, that’s how the light gets in”. Ljuset som består av till exempel Greta Thunberg.

– Diskussionen om klimatet och fossila bränslen är uppe på agendan på ett helt annat sätt, tack vare henne. Saker som flygskam kommer på tal överallt. Det är effektivare än vilken rapport från FN:s klimatpanel som helst.

Kevin Anderson tackar för sig och möts av rungande applåder, trots att föreläsningen knappast kan sägas vara publikfriande. Budskapet är tydligt. Något måste göras, akut, helst i går.

Vad kan Uppsala göra konkret, här och nu, frågar dagens konferencier Eva Krutmeijer.

– Att gå först med sådana saker som att bli en bilfri stad. Att allt som byggs är en del av en ”clean fresh city”. Att ha det gröna tänket i hela infrastrukturen som vi lever i. Sådant förändrar människors normer, svarar Kevin Anderson.

En samtalspanel från näringslivet i form av representanter från arrangören Vasakronans ledning och Uppsalas politiska tjänstesektor tar vid efter Anderson. Även länets landshövding Göran Enander är på plats. Inspirerat av vad man just lyssnat på handlar samtalet mycket om handlingskraft här och nu.

– Jag är glad att höra någon (Kevin Anderson, reds anm.) tala klartext. Jag tycker att debatten i dag tyvärr inte är färgad av sådana som Kevins forskning. Jag har personligen ingen klimatångest utan det handlar om att knyta näven och jobba. Samtidigt är jag pessimist. Men jag jobbar bra i motvind, det har jag gjort hela mitt yrkesliv, säger den tidigare länsstyrelse­chefen Göran Enander med eftertryck.

Johanna Skogestig, vid tillfället tillträdande vd på Vasakronan, vill även hon börja arbetet med klimatomställning. Hon pekar på att näringslivet kan göra mycket, redan innan eventuella lagstiftningar är på plats:

– Även jag går i gång på motstånd och ger aldrig upp. När vi miljöcertifierade vårt första hus 2009 kostade det en miljon. ”Vad leder det till?” sa folk till oss då. Nu är 86 procent av vårt bestånd certifierat. Det har blivit en självklarhet. Nu samlades vi

på Vasakronan kring frågan hur vi får ner våra koldioxidutsläpp med 99 procent. Varför inte bygga i trä? Nu sitter vi här med Magasin X. När vi samlar oss får vi saker gjorda.

En annan i panelen, Uppsalas stadsbyggnadsdirektör Mats Norrbom, är inte sen att påpeka att träbyggnaden fått hjälp på traven av kommunen.

– Vi såg till att det gick relativt smärtfritt att ändra i detaljplanen. Uppsala har satt en tydlig riktning, och den här gången löste vi det!