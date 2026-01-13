”Vi har haft ett rekordintresse”

✓ Den specifika utsikten och läget som värderas högst. ✓ 110 meter högt. ✓ Nästa utmaning för det nya landmärket.
Primula förvärvar för 175 mkr inom tullarna
Prisnivån motsvarar en förräntning om ca 2 procent.
Ökar till 21 procent i 3-miljardersbolaget
Vd:n till FV: ”Det är rabatt på aktien och på det sättet är det billigare för oss att investera i samma bestånd”.
Lämnat Stureplan för NK
Det välkända varumärket gör en omedveten tidsresa.
Så blir priserna för Obos höga Stadsljus
195.000 kr/kvm högst upp. Drygt en tredjedel av bostäderna släpps nu.
Hon blir ny vd på Trianon
Nuvarande vd Olof Andersson blir styrelseordförande.
Wetterling till Nybrogatan
Utökar lokalerna vid flytten från Kungsträdgården.
Fastighet & Finans om Episurf, Catena och Fastator
Podcasten Fastighet & Finans med årets första avsnitt.
Corem i mål i NYC – men förlusten blev hela 1,4 mdr
Äventyret på Manhattan summerar hittills förluster på 1,75 miljarder kronor. En fastighet återstår att säljas.
Säljer för kvarts miljard vid Norra Bantorget
Säljaren har sedan ett tag dragits med minussiffror.
Global jätte stänger ner i Stockholm
Ett av världens kändaste varumärke lämnar city efter tio år.
Oväntad restaurangsatsning i city har stängt
Skulle öppna fyra restauranger i lokaler om 1.250 kvm.
Frantzén om satsningen vid Stureplan hos Afa Fastigheter
”Med det läget, med den uteserveringen känns det som att man inte vill bränna hela sommaren om byggarna hinner i tid”.
Episurfs fastighetsaffär – ”ett litet första steg”
Batljan har gjort topprekrytering för att leda nya verksamheten – flera affärer på gång